В ЖК «Алые паруса» взорвали основателя батальона «Арбат». Его искали спецслужбы Украины

В столичном ЖК «Алые паруса» произошел взрыв. Предварительно, целью покушения был основатель батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Он погиб вместе с охранником, еще четверо людей, в том числе жительница дома, находятся в тяжелом состоянии. СВУ заложили незадолго до взрыва в диван в холле, это мог сделать человек под видом курьера. Армен Саркисян был объявлен Украиной в международный розыск. Основанный им добровольческий батальон в ДНР сейчас в составе ВС РФ воюет в Курской области.

В жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на Авиационной улице в Москве, произошел взрыв в подъезде. В результате пострадал глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Столичный СК возбудил уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц, убийство общеопасным способом, незаконный оборот оружия, сказано в Telegram-канале ведомства. На месте также находится руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов.

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Покушение на Армена Горловского

ТАСС со ссылкой на источник в столичном департаменте здравоохранения передал, что пострадали четыре человека, они в тяжелом состоянии. Раненых транспортировали на вертолете МЧС в больницы. Остальных жителей дома отвезли в места временного размещения. Двое мужчин погибли — основатель батальона «Арбат» и глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян (он же — Армен Горловский) и его охранник. Предварительно, это было покушение на Саркисяна. В момент произошедшего он шел через холл в сопровождении своей охраны.

Бригада скорой помощи доставила в больницу еще живого Саркисяна. В результате взрыва у него оторвало часть левой ноги, первую помощь ему оказали соседи. Какое-то время мужчина находился в коме, но затем скончался от полученных травм, не приходя в сознание. Mash пишет, что причиной смерти стало проникающее осколочное ранение груди в районе сердца.

Семья Саркисяна родом из Армении, но позднее они переехали в Горловку, которая тогда была частью Украины, в связи с чем у мужчины было украинское гражданство. Он стал почетным гражданином города, помогал двум местным детским домам.

В 2022 году Саркисян вместе с друзьями основал добровольческий армянский батальон «Арбат», который входил в знаменитую бригаду «Пятнашка». Его возглавляет Айк Гаспарян, которой получил награду от российского президента Владимира Путина за героизм. В «Арбате» в том числе воевали абхазские армяне.

В 2023 году военнослужащие подразделения заключили контракт с Минобороны, с 2024 года они сражаются в Курской области. На Украине Саркисяна обвинили в создании боевой группировки и объявили в розыск еще в 2014 году. Его погибший охранник также находился в украинской базе «Миротворец» (организация признана террористической и запрещена в России).

Саркисян также основал фонд «Добрые руки Арбата». В прошлом году он получил премию «Согласие» в номинации «Благотворительность как стиль жизни».

У одного охранника Саркисяна рваные раны пальцев левой кисти и контузия левого уха, у другого — открытый перелом костей левой ноги. Еще у одной женщины открытая рана шеи, перелом костей правой ноги, пишет SHOT. Она занимается бизнесом и живет в этом доме. У нее также есть французский бульдог. Что с собакой — неизвестно.

Mash пишет, что неизвестные якобы сняли одну из квартир в ЖК, в результате чего получили доступ к холлу. Сейчас полицейские проверяют всех жильцов, особенно арендаторов.

Бомба в диване

По данным SHOT, взрыв произошел в 09:50 в холле на первом этаже. Человек, который вызвал полицию, сообщил о взрыве гранаты. Судя по кадрам с места происшествия, сильнее всего пострадал потолок.

Источник SHOT заявил, что самодельное взрывное устройство было заложено именно там. Mash же пишет, что СВУ было в диване. У всех пострадавших травмы нижней части туловища, причем у большинства с левой стороны, что подтверждает эту теорию. Вероятнее всего, взрывчатку привели в действие дистанционно.

Baza опубликовала кадры первых секунд после взрыва. На них видно, что мужчина и женщина пытаются выбить стекло на двери, так как не могут выйти из задымленного помещения.

СВУ принесла девушка?

По данным Mash, одна из местных жительниц рассказала, что в 09:20 заметила подозрительную девушку с длинными волосами. Якобы неизвестная сильно запаниковала, увидев выходящую из квартиры женщину, и стала прятать лицо. Предполагается, что именно она заложила бомбу. При этом 112 сообщил, что полицейские разыскивают мужчину 35–45 лет.

Источник в правоохранительных органах сказал ТАСС, что СВУ также мог пронести курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб. Агентство выяснило, что обычно охранники без проблем пускают на территорию подобных работников. ТАСС передал, что

СВУ заложили именно утром 3 февраля. Его мощность составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Сотрудники правоохранительных органов вместе с кинологами проверили место происшествия. Они также осмотрели парковку, обращая внимание на автомобили, которые не принадлежат жильцам, так как на одном из них мог приехать исполнитель.

ЖК «Алые паруса» находится под постоянным контролем охраны, его территория огорожена. Житель подъезда Владимир сказал SHOT, что Саркисян всегда ходил с охранной, у которой было свое оборудование для проверки на наличие СВУ. Они якобы постоянно осматривали урны, диваны и другие предметы.

В ЖК никого не пускают

В «Алых парусах» живут многие российские звезды — Анна Седокова, Дана Борисова, Анна Калашникова, Алла Довлатова, Сергей Жорин (взрыв случился прямо под квартирой адвоката).

Актриса Анна Калашникова рассказала «Газете.Ru», что во время взрыва была дома, но ничего не слышала, так как ее секция находится достаточно далеко:

«Узнала все из новостей, из звонков. Пока никто ничего не знает, никого не пропускают, все оцеплено. Слава богу, со мной все в порядке. Но очень страшно, потому что я нахожусь у себя дома сейчас, я еще никуда не выходила. Пока ничего никому не известно, в комплекс не запускают машины. Нахожусь сейчас здесь и очень тяжело добиться, чтобы кого-то ко мне пропустили, так как у меня работают рабочие и ко мне ходят медсестра, водитель и другой персонал. На данный момент моих рабочих не пропускают на КПП — тяжело с пропусками».

Сейчас спасатели и пожарные уже завершили свою работу на территории ЖК. Несущие конструкции здания не повреждены.