На Украине назвали решение по соперничеству с россиянами, выступающими с флагом

На Украине огласили решение по соперничеству с россиянами, выступающими с флагом

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что принято новое решение по соперничеству с российскими и белорусскими спортсменами, выступающими под национальными флагами стран. Его слова приводят украинские СМИ.

«Конечно, так, как и решили перед этим: не жмем руки, не стоим рядом с пьедесталом, вопрос совместного фото вообще не поднимаем — это запрещено, это все спортсмены понимают, они уже осведомлены и знают, как надо себя вести на международных соревнованиях», — заявил Гутцайт.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса, а сборная России по водному поло начнет выступать со своим флагом и гимном с 2026 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее МОК исключил соревнования спортивных пар из программы Игр.