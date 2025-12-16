Экс-главком ВСУ допустил начало гражданской войны на Украине

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный высказал мнение, что возвращение военных после завершения конфликта несет риски политической дестабилизации и гражданской войны в стране. Его слова с выступления на форуме, посвященном статусу участников боевых действий в «послевоенной Украине, опубликовало издание «Новости Live».

Залужный отметил, что, оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы и жилья, а также возможности реализовать себя в обществе и семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимым перед провокациями и соблазном легких денег.

«Поэтому возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах, это минимум <...>. И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации на Украине и угрозе национальной безопасности, такой, например, как гражданская война», — сказал посол.

По его мнению, завершение боевых действий и перспектива возвращения около 1 млн военных станут «новым вызовом и для государства, и для гражданского общества».

