Все новости
Экс-главком ВСУ допустил начало гражданской войны на Украине

Посол Украины в Лондоне Залужный заявил о риске гражданской войны на Украине
Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный высказал мнение, что возвращение военных после завершения конфликта несет риски политической дестабилизации и гражданской войны в стране. Его слова с выступления на форуме, посвященном статусу участников боевых действий в «послевоенной Украине, опубликовало издание «Новости Live».

Залужный отметил, что, оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы и жилья, а также возможности реализовать себя в обществе и семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимым перед провокациями и соблазном легких денег.

«Поэтому возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах, это минимум <...>. И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации на Украине и угрозе национальной безопасности, такой, например, как гражданская война», — сказал посол.

По его мнению, завершение боевых действий и перспектива возвращения около 1 млн военных станут «новым вызовом и для государства, и для гражданского общества».

22 октября лидер украинской музыкальной группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что на Украине необходимо провести военный переворот в целях укрепления власти. С точки зрения музыканта, свергнуть президента страны Владимира Зеленского может, например, главнокомандующий силами беспилотников Украины Роберт Бровди.

Ранее Путин заявил, что Россия стремится закончить войну на Украине.

