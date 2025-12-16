На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме раскрыли, о чем расскажет Трамп в предстоящем обращении к нации

Белый дом: Трамп в обращении к нации расскажет об успехах на посту президента
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп в предстоящем обращении к нации расскажет об исторических достижениях своей администрации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью Fox News.

«Трамп будет говорить о том, что нас ждет впереди... Он расскажет обо всех своих исторических достижениях за прошедший год, а также, возможно, приоткроет завесу над некоторыми инициативами, которые появятся в новом году», — сказала она.

16 декабря Трамп заявил, что в среду в 21:00 по вашингтонскому времени (5:00 мск четверга) выступит с обращением к нации.

Накануне британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, опубликовала информацию о том, что посланники главы Белого дома дали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу соглашения, так как в Вашингтоне надеются заключить мирную сделку к католическому Рождеству. Как Трамп намерен заставить Зеленского ускорить переговорный процесс — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты заметили признак потепления отношений между Маском и Трампом.

