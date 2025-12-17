На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме назвали Трампа человеком с «характером алкоголика»

Глава аппарата Белого дома Уайлс: Трамп обладает характером алкоголика
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп имеет «характер алкоголика». Об этом в интервью журналу Vanity Fair заявила глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

«У Трампа характер алкоголика», — сказала она.

По словам Уайлс, лидер Соединенных Штатов «действует, исходя из убеждения, что нет ничего, что он не может сделать».

10 декабря Трамп обвинил ряд американских СМИ в клевете за публикацию материалов об ухудшении его здоровья, а также пригрозил принять против них санкции.

Президент заявил, что успешно справляется с обязанностями главы государства и часто проходит медосмотры. По словам Трампа, несмотря на все потраченное время и вложенные силы, The New York Times и ряд других изданий «делают вид», будто политик «сбавляет обороты», не обладает той остротой ума, как раньше, или что его здоровье ухудшилось.

1 декабря президент США рассказал, что прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ), и пообещал обнародовать результаты. При этом американский лидер не уточнил, какого органа касалось обследование. Говоря об этом, он заявил, что «понятия не имеет».

Ранее в США заявили о когнитивных нарушениях у Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами