На Тайване заявили о децентрализованном командовании армией

Тайваньская армия придерживается децентрализованной системы командования для повышения самостоятельности воинских подразделений в случае внезапного нападения континентального Китая. Об этом, ссылаясь на доклад министерства обороны Тайваня, сообщает газета Taipei Times.

В документе говорится, что армия способна быстро реагировать на любую внезапную атаку со стороны КНР, поскольку все подразделения могут действовать в децентрализованном режиме командования, не дожидаясь приказов сверху. У тайваньских военных имеется стандартная оперативная процедура повышения уровня боевой готовности в случае, если постоянные идущие вблизи острова учения Народно-освободительной армии Китая перейдут в боевые действия.

В министерстве обороны заявили, что частота и масштабы военной активности Китая вокруг Тайваня увеличиваются из года в год.

12 ноября сообщалось, что новая модификация зенитного ракетного комплекса HQ-13, разработанная для Народно-освободительной армии Китая, может быть использована при возможном вторжении на Тайвань.

Ранее японский премьер спровоцировала международный скандал заявлениями о Тайване.