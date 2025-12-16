На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Миронов назвал «скотством» отключение света семье в Бурятии при морозе -27°C

Миронов после ЧП в Бурятии напомнил о тюремном сроке за отключение света зимой
true
true
true
close
Александр Натрускин/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил россиянам, что отключать электроэнергию зимой — незаконно, в таком случае коммунальщикам грозит срок три года тюрьмы. Депутат призвал наказать виновных в гибели двух взрослых и одного ребенка в частном доме в Улан-Удэ, где по задолженности отключили электроэнергию.

«Бурятия — не Сочи. 12 декабря, когда коммунальщики отключали свет, в Улан-Удэ днем было –19°C, а ночью –27°C. Не знаю, какие там были обстоятельства у этой семьи, сколько и почему они задолжали, но до какого скотства надо дойти, чтобы в лютый мороз лишить энергии дом, где живет семеро детей. Хорошо, что старший сын вывез большинство ребят к себе и тем самым их спас, но младший остался с родителями, а те понадеялись на дизельный генератор», — сказал он.

Миронов напомнил, что отключать подачу электроэнергии зимой — уголовно наказуемо.

«Если отключение производится с нарушением закона — это уголовное преступление и можно сесть на три года. Кроме того, если в частном доме электричество — единственный источник отопления, поставщик при любом долге может лишь ограничить потребление до уровня, нужного для работы нагревательных приборов. Наконец, если энергетики даже имеют право на непрерывное отключение, оно не может продолжаться более 24 часов. Похоже, что в этом случае все возможные нормы были нарушены, и я очень рассчитываю, что следствие разберется с виновниками и это послужит хорошим уроком для слишком ретивых коммунальщиков, которые забывают и о законе, и о человечности», — заявил депутат.

До этого в пресс-службе СУ СК России по Бурятии сообщили, что в Улан-Удэ двое взрослых и ребенок отравились угарным газом. Семья обогревала дом дизельным генератором, разместив его в непроветриваемой комнате, поскольку им отключили электроэнергию за неуплату счетов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в России нашли способ существенно снизить расходы на электроэнергию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами