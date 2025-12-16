Миронов назвал «скотством» отключение света семье в Бурятии при морозе -27°C

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил россиянам, что отключать электроэнергию зимой — незаконно, в таком случае коммунальщикам грозит срок три года тюрьмы. Депутат призвал наказать виновных в гибели двух взрослых и одного ребенка в частном доме в Улан-Удэ, где по задолженности отключили электроэнергию.

«Бурятия — не Сочи. 12 декабря, когда коммунальщики отключали свет, в Улан-Удэ днем было –19°C, а ночью –27°C. Не знаю, какие там были обстоятельства у этой семьи, сколько и почему они задолжали, но до какого скотства надо дойти, чтобы в лютый мороз лишить энергии дом, где живет семеро детей. Хорошо, что старший сын вывез большинство ребят к себе и тем самым их спас, но младший остался с родителями, а те понадеялись на дизельный генератор», — сказал он.

Миронов напомнил, что отключать подачу электроэнергии зимой — уголовно наказуемо.

«Если отключение производится с нарушением закона — это уголовное преступление и можно сесть на три года. Кроме того, если в частном доме электричество — единственный источник отопления, поставщик при любом долге может лишь ограничить потребление до уровня, нужного для работы нагревательных приборов. Наконец, если энергетики даже имеют право на непрерывное отключение, оно не может продолжаться более 24 часов. Похоже, что в этом случае все возможные нормы были нарушены, и я очень рассчитываю, что следствие разберется с виновниками и это послужит хорошим уроком для слишком ретивых коммунальщиков, которые забывают и о законе, и о человечности», — заявил депутат.

До этого в пресс-службе СУ СК России по Бурятии сообщили, что в Улан-Удэ двое взрослых и ребенок отравились угарным газом. Семья обогревала дом дизельным генератором, разместив его в непроветриваемой комнате, поскольку им отключили электроэнергию за неуплату счетов. Возбуждено уголовное дело.

