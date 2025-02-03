Трамп анонсировал переговоры с Москвой и Киевом. США готовятся к встречам

Дональд Трамп анонсировал контакты с Россией и Украиной, подчеркнув успех переговоров. Украина выражает опасения по поводу своей роли в этих переговорах, особенно в вопросах выборов и безопасности. В Кремле ранее заявляли, что не получали от команды президента США конкретных предложений.

Президент США Дональд Трамп объявил о запланированных контактах с Россией и Украиной, подчеркнув, что переговоры проходят успешно. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», — сказал он.

Трамп неоднократно выражал готовность к контактам с президентом России Владимиром Путиным, включая возможную встречу. Путин также заявлял о готовности к диалогу. Однако конкретных договоренностей о встрече или телефонном разговоре между лидерами пока не сообщалось.

Требования Украины

В Киеве к инициативам Трампа относятся с опаской. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что Украина может быть исключена из переговоров между США и Россией. В интервью Associated Press он подчеркнул, что прямые обсуждения между Киевом и Вашингтоном крайне важны. Он добавил, что в переговорах должны участвовать не только Украина, но и, возможно, Европейский Союз.

По мнению украинского лидера, прежде всего нужна его встреча с президентом США. Зеленский отметил, что этого «хотят все в Европе».

«[После разговора с Трампом] нам следует перейти к какому-то формату разговора с русскими. И я бы хотел видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян... И, честно говоря, голос Евросоюза тоже должен быть там. Я думаю, это было бы справедливо, эффективно», — сказал Зеленский.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин раскритиковал предложения США по проведению выборов на Украине до конца года. Он назвал такой план «провальным» без дополнительных гарантий безопасности. Литвин подчеркнул, что Украина не может согласиться на условия, которые не обеспечат надежную защиту от «угроз со стороны России».

«Если план ограничивается только прекращением огня и выборами — этого недостаточно. Путина не запугать двумя этими шагами», — заявил советник Зеленского.

Утечки мирного плана Трампа

На прошлой неделе украинское издание «Страна.ua» опубликовало предполагаемый «100-дневный план» администрации Трампа по завершению конфликта. План включает три основных условия: отказ Украины от стремления вступить в НАТО, постепенное снятие санкций с России в течение трех лет после подписания соглашения и прекращения огня на всей территории Украины к 20 апреля с последующим выводом войск из определенных регионов.

Зеленский выразил поддержку некоторым из этих предложений. План также предусматривает проведение международной мирной конференции в конце апреля и выборов на Украине в августе и октябре 2025 года.

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Трамп выразил надежду на достижение «значительных» результатов после разговора с Путиным, подчеркнув, что США ведут «серьезные обсуждения» с Москвой о завершении конфликта. Однако детали этих обсуждений он не раскрыл.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в беседе с Fox отметил, что у команды Трампа существует надежный план для прекращения боевых действий и начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Трамп «знает, где надавить, где не давить», и создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян.