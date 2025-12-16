На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме отреагировали на задержание в Германии Семака и его супруги

Депутат Свищев осудил таможенников ЕС после задержания в Германии Семака с женой
Александр Гальперин/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев осудил действия немецких таможенников после задержания главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака и его супруги Анны в аэропорту в Германии. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Депутат отметил, что сейчас времена непростые.

«Все, что связано с нашими паспортами, вызывает ненависть и агрессию у многих представителей Европы, которые ввели против нас санкции», — сказал парламентарий.

По его словам, россияне должны «очень аккуратно соблюдать» нормы и ограничения, которые сейчас действуют в Европе.

«Но, конечно, мы не понимаем, почему мы должны отчитываться перед европейскими таможенниками», — добавил Свищев.

16 декабря Анна Семак сообщила, что ее и мужа задержали в аэропорту Мюнхена из-за купленных вещей. По новым законам граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию приобретенные вещи, стоимость которых превышает €300 за товарную единицу, поэтому паре пришлось оставить часть вещей, чтобы их отпустили.

Ранее в Кремле исключили отказ Европы от русофобских устремлений.

Футбол. Чемпионат России
