Над Саратовом и Энгельсом раздались взрывы

SHOT: над Саратовом и Энгельсом прогремело около 10 взрывов
Inna Varenytsia/Reuters

Над Саратовом и Энгельсом прозвучало около 10 взрывов. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Очевидцы утверждают, что в южной части раздалось не менее 10 взрывов. В небе видны вспышки. Звучат сирены воздушной опасности. Из соседнего поселка Солнечный также сообщают о громких звуках.

15 декабря сообщалось, что средства на устранение последствий атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Саратовскую область выделят из резервного фонда регионального правительства.

В ночь на 13 декабря украинские БПЛА атаковали Саратовскую область. Пострадали люди, двоих из них спасти не удалось. Очевидцы сообщали о мощных взрывах в небе над административным центром региона и Энгельсом, через системы оповещения горожан призывали отключить свет и газ и уйти вглубь домов и квартир. По данным министерства обороны РФ, всего в Саратовской области сбили 28 беспилотников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее под Волгоградом из-за атаки БПЛА вспыхнула нефтебаза.

