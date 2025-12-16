На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Череповчанка лишилась более 4,4 млн рублей после звонка от службы доставки

В Череповце пожилая женщина обогатила мошенников на 4,4 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Череповце 68-летняя женщина после звонка от службы доставки лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Все началось с того, что на телефон горожанки позвонил неизвестный, представившийся курьером — женщина действительно ждала посылку и поверила незнакомцу, назвав ему код из СМС. Вскоре пенсионерка получила уведомление якобы от «Госуслуг» о входе в личный кабинет и выписке доверенности.

Женщина позвонила по указанному в сообщении номеру и попала на лжесотрудников портала. Затем она беседовала уже с мнимыми представителями финансового мониторинга и силовых структур. Преступники под предлогом «защиты» сбережений посоветовали горожанке отправить их на «специальный счет».

Пенсионерка сняла накопления и за восемь переводов отправила злоумышленникам 4,4 млн рублей. Когда она попыталась снять со счетов оставшиеся 5 млн рублей, чтобы также отправить их на «специальный счет», сотрудники банка предупредили ее о мошенничестве. Тогда женщина обратилась в МФЦ и выяснила, что никакой доверенности на нее не оформляли.

Осознав обман, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Ранее российская пенсионерка «задекларировала» у мошенников более 3 млн рублей.

