Волгоград подвергся массированной атаке дронов. Город потрясли не менее полсотни взрывов

Mash сообщил о не менее 50 взрывах в Волгограде на фоне атаки беспилотников ВСУ

В ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Взрывы прогремели в нескольких районах города, также были перебои с электричеством. Средства ПВО уничтожили большинство дронов. Локальные возгорания на нефтезаводе были быстро ликвидированы. Пострадавших в результате атаки нет.

В ночь 3 февраля Волгоград подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

Жители города сообщили о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили нападение, сбив не менее семи-восьми дронов, большинство из которых были уничтожены в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По данным Baza, НПЗ принадлежит компании «Лукойл».

В Красноармейском и Советском районах города были зафиксированы перебои с электричеством и связью. Предположительно, это связано с повреждением линий электропередач.

Потери и ущерб

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что падение обломков дронов привело к локальным возгораниям на территории нефтеперерабатывающего завода, но эти возгорания были оперативно ликвидированы.

«Пострадавших нет. В результате падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы. Также наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. Электроснабжение города Волгограда и прилегающих муниципальных образований осуществляется в полном объеме», — заявил он.

ВСУ применили «Лютого»

По данным SHOT, для атаки ВСУ использовали беспилотник самолетного типа «Лютый» и PD-2. Двигались они со стороны ростовского Морозовска и пролетали над Калачом-на-Дону.

«Лютый» и PD-2 «Лютый» — это большой ударный БПЛА, предназначенный для дальних операций, с дальностью полета до 1000 км и боевой нагрузкой до 50 кг. Он работает как дрон-камикадзе.



PD-2 — многоцелевой БПЛА, с возможностью вертикального взлета и посадки. Он используется для различных задач, таких как наблюдение, сельское хозяйство, инспекция объектов и даже поисково-спасательные работы. Его дальность полета составляет до 1300 км.

По данным Mash, атака началась около двенадцати часов ночи. Местные жители при этом насчитали около 50 взрывов.

Атаке предшествовало введение вечером 2 февраля запрета на прием и вылет самолетов из Международного аэропорта Волгограда. При этом в полночь Росавиация заявила о снятии введенных ограничений.

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