Напавшего на учительницу в Петербурге школьника поместили в изолятор временного содержания

15-летний подросток, который 15 декабря ранил ножом учительницу в школе Красногвардейского района Санкт-Петербурга, на допросе у следователя отказался давать показания, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя самого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Там рассказали, что вечером подозреваемого доставили на допрос в следственный отдел из больницы. Подросток отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ.

Собеседник агентства добавил, что врачи с учетом состояния здоровья школьника разрешили поместить его в изолятор временного содержания.

Также была допрошена пострадавшая учительница. Она рассказала, что у нее с учеником не было конфликтов, а агрессия подростка стала для нее неожиданностью.

Девятиклассник пришел в школу с ножом 15 декабря и нанес не менее трех ранений 29-летней учительнице математики. Предварительно, причиной стала плохая оценка. Одноклассники школьника утверждают, что он хотел отомстить преподавательнице, так как из-за отметки расстроилась его мать. Пострадавшая была госпитализирована в отделение реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

