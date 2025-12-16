На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина объявила принудительную эвакуацию в подконтрольной ВСУ части ДНР

Киев расширил зону эвакуации в подконтрольной ВСУ северной части ДНР
Markus Schreiber/AP

Киев расширил зону эвакуации в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила Святогорская городская военная администрация.

«Объявлена обязательная принудительная эвакуация семей с детьми из отдельных населенных пунктов Святогорской общины», — сказано в заявлении местных властей.

В сообщении уточняется, что людей вывезут из Святогорска, а также сел Богородичное, Татьяновка, Долина, Краснополье, Мазановка, Маяки, Сидоровка и Пришиб.

Город Святогорск находится на севере ДНР в подконтрольной украинской армии части республики. По данным на начало 2022 года, население этого населенного пункта составляло порядка 4,2 тысяч человек.

15 декабря первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что США заставят Украину покинуть Донбасс, так как наблюдают за линией фронта по спутникам и видят реальное положение дел.

14 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон настаивает на выводе ВСУ из подконтрольной им части Донбасса как на одном из условий мирного соглашения с Россией.

Ранее Медведчук заявил, что на Украине обсуждают эвакуацию больших городов.

Новости Украины
