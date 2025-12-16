На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США ввели полный запрет на въезд в страну граждан нескольких государств

Трамп запретил въезжать в США гражданам семи стран
Антон Денисов/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп подписал указ о полном запрете на въезд в страну граждан семи государств. Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

Полные ограничения введены в отношении граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии. Также под полные ограничения попали и граждане Лаоса и Сьерра-Леоне, в отношении которых ранее действовали частичные ограничения.

17 ноября сообщалось, что Великобритания может прекратить выдачу виз гражданам трех стран Африки, если их власти не будут сотрудничать в вопросе депортации своих нелегальных мигрантов. Речь идет о Намибии, Демократической Республике Конго и Анголе. Эти государства отказались принять обратно около 4 тысяч своих соотечественников, которые нелегально оказались на территории Британии.

Ранее Трамп объяснил свое право накладывать ограничения на мигрантов.

