США ввели полный запрет на въезд в страну граждан нескольких государств

Президент США Дональд Трамп подписал указ о полном запрете на въезд в страну граждан семи государств. Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

Полные ограничения введены в отношении граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии. Также под полные ограничения попали и граждане Лаоса и Сьерра-Леоне, в отношении которых ранее действовали частичные ограничения.

17 ноября сообщалось, что Великобритания может прекратить выдачу виз гражданам трех стран Африки, если их власти не будут сотрудничать в вопросе депортации своих нелегальных мигрантов. Речь идет о Намибии, Демократической Республике Конго и Анголе. Эти государства отказались принять обратно около 4 тысяч своих соотечественников, которые нелегально оказались на территории Британии.

Ранее Трамп объяснил свое право накладывать ограничения на мигрантов.