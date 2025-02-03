Зеленского обвинят в краже $1,5 млрд: российская разведка рассказала о планах НАТО

В СВР выяснили, что НАТО планирует провести выборы на Украине не позднее осени 2025 года, при этом Зеленского обвинят в присвоении более $1,5 млрд, выводе за границу денежного пособия 30 тысяч погибших украинских военнослужащих и продаже Африке военной техники, которую Украине дали бесплатно. В ЕС намерены продолжать оказывать помощь Украине. Медведев заявил, что Зеленский признался в присвоении $100 млрд американской помощи.

В НАТО хотят избавиться от украинского президента Владимира Зеленского, поэтому готовят масштабную операцию по его дискредитации, передал ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

«В НАТО хотели бы избавиться от главы киевского режима, в идеале в результате псевдодемократических выборов. По расчетам альянса, они могли бы состояться на Украине не позднее осени текущего года. В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского», — говорится в сообщении.

По данным СВР, в НАТО планируют публично сообщить, что Зеленский и члены его команды присвоили более $1,5 млрд, хотя эти деньги были предназначены на закупку боеприпасов. Также они якобы вывели за рубеж денежное довольствие 30 тысяч погибших украинских военнослужащих, хотя эти солдаты числятся живыми и проходящими службу. Кроме этого, будут опубликованы доказательства причастности Зеленского к неоднократным случаям продажи крупных партий безвозмездно переданных Киеву западных вооружений и военной техники различным группировкам в странах Африки.

В СВР пояснили, что руководство НАТО планирует заморозить конфликт для начала мирных переговоров, но при этом это поможет сохранить незанятую ВС РФ часть территории Украины «в качестве антироссийского плацдарма». Однако и США, и ЕС считают, что Зеленский помешает осуществлению этого сценария. Брюссель понимает, что в ближайшее время ВСУ больше не сможет сдерживать натиск российской армии, а американский президент Дональд Трамп после прихода к власти усиливает «неопределенность в отношении продолжения военной помощи, которую Запад сможет оказывать Киеву».

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$100 млрд у Зеленского

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что Зеленский якобы признался в распиле $100 млрд между ним и его сотоварищами.

«Типа, мы этой сотки так и не увидели. У старикашки Байдена спросите за бабки. Это, конечно, наглое и циничное вранье. Сотка разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева. Это бабло сосали глубокие глотки в американских Минобороны, ЦРУ и на предприятиях ВПК. Причем ввиду объемов выделенного — долго и с нескрываемым удовольствием. Распил продолжился в Киеве: тырили миллиардами и сами деньги, и купленное на них оружие, которое теперь находят в разных частях света», — заявил Медведев.

Чиновник добавил, что теперь «воры» начнут миловать самих себя, как уже это сделал прошлый президент США Джо Байден, причем коррупционное расследование миллиардера Илона Маска ни к чему не приведет, хотя такая попытка вызывает у Медведева уважение.

«Посетуют, погрозят кулаком, послушают в сенате, уволят непричастных и… все. Помощь Киеву будет продолжена под перекрашенным рейгановским девизом «Мир через силу». А поддержка дрессированных политических карликов Пиндостана с помощью «цветных революций» возобновится под барабанную дробь национальных интересов США», — заключил Медведев.

21 января, сразу после вступления в должность, американский президент Дональд Трамп заявил, что США уже потратили на Украину около $200 млрд. 2 февраля Зеленский заявил, что Киев получил только $75 млрд:

«Я когда слышу, и раньше слышал, и сегодня мы слышим от США, что Америка дала Украине сотни миллиардов долларов, 177 млрд, если сказать более точно. <...> Смотрите, я, как президент воюющей страны, вам говорю: мы получили более $75 млрд. То есть $100 млрд из этих 177 или 200, говорят даже, мы никогда не получали».

Он подчеркнул, что не знает, куда делись деньги.

Помощь сокращать не будут

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на конференции европейских дипломатов в Брюсселе заявила, что европейцам нужно наращивать предоставление помощи Украине, а не обсуждать ее сокращение.

«Мы не должны обсуждать уменьшение помощи, когда мы должны, наоборот, делать больше. Если будет желание, найдется и путь, мы должны найти новые способы финансирования для Украины… Я не принимаю позицию, что что-то [при обсуждении новых санкций] никогда раньше не делалось. Я не хочу обсуждать, что мы не можем делать, я хочу обсуждать, что мы можем сделать», — отметила Каллас, цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, Россия представляют «экзистенциальную угрозу» для стран ЕС.