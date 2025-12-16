На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Hyundai зарегистрировала три товарных знака в России

Hyundai зарегистрировала в России товарные знаки Genesis и Matrix
true
true
true
close
Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Южнокорейская компания Hyundai, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала в РФ три товарных знака. Об этом сообщает ТАСС.

Два из них — Genesis, а третий — Matrix.

Под последним Hyundai выпускает компактвэны, в которые входят грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы. Товарный знак Genesis используется для производства машин бизнес-класса.

Оба товарных знака были зарегистрированы в начале декабря 2025 года, дата истечения их действия в России — август 2034 года.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Audi, ушедшая с российского рынка после февраля 2022 года, зарегистрировала три товарных знака на территории России. Как выяснили журналисты, 1 декабря иностранному производителю одобрили заявки на регистрацию брендов Sportback и Allroad. Кроме того, компания получила право использовать рекламный слоган Vorsprung durch Technik.

24 ноября стало известно, что японская корпорация Toyota с 2022 года зарегистрировала 86 товарных знаков на территории РФ.

Ранее корейская компания Hyundai зарегистрировала в РФ 10 товарных знаков на свою продукцию.

