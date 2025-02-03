Указывал бандитам, кого похитить и у кого вымогать деньги: за что задержан глава Северодонецка

Главу администрации Северодонецка Николая Моргунова подозревают в бандитизме. Чиновник знал о финансовом состоянии жителей города и якобы передавал эти сведения бандитам. Затем этих людей похищали и даже убивали, причем все жертвы находились в плохих отношениях с Моргуновым. Главу группировки и участников уже задержали.

В ЛНР задержали главу администрации Северодонецка Николая Моргунова по подозрению в бандитизме, рассказали в местном Следкоме.

По версии следствия, Моргунов с мая 2014 года был участником банды. В то время он был главой администрации городского округа Брянка в ЛНР, поэтому знал обо всех объектах недвижимости и значимых предприятиях города. Чиновник знал, кто ими владел или номинально владел. Также он обладал информацией о финансовом состоянии обеспеченных жителей Брянки. Все эти сведения Моргунов передавал членам банды, которая похищала людей и требовала выкуп за их освобождение.

«На данном этапе расследования следователи СУ СК РФ по ЛНР расследуют уголовные дела об 11 убийствах участниками банды, шести фактах похищений людей, четырех разбойных нападениях, двух вымогательствах, хищении имущества предприятия на сумму свыше 6 млн 200 тысяч рублей , за совершение которых арестованы и привлекаются к уголовной ответственности главарь и участники устойчивой вооруженной группы», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи выяснили, что все пострадавшие так или иначе контактировали с Моргуновым, причем между ними был конфликт. Они считают, что в некоторых случаях чиновник не только передавал информацию бандитам, но и подстрекал их расправиться с определенными жителями Брянка .

Следственный комитет опубликовал видео задержания Моргунова. Это произошло на его рабочем месте. Примечательно, что один из углов помещения отведен под иконы.

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Из инженера в мэры

Николай Моргунов родился в Брянке в 1972 году, пишет РБК. Он поступил в Донбасский горно-металлургический институт по специальности горного инженера, а после окончания вуза стал работать на угольном предприятии, причем даже на руководящих должностях. Однако затем он начал строить карьеру в политике, окончив академию госуправления при президенте Украины. Сначала Моргунов возглавил фонд поддержки предпринимательства в Брянке, а затем стал помощником депутата Верховной рады. В 2006 году его назначили заместителем главы города. Уже в 2010 году Моргунов стал мэром Брянки. Через четыре года он поддержал ополченцев, организовав референдум о независимости ДНР.

В 2022 году ВС РФ взяли под контроль Северодонецк, после чего глава глава ЛНР Николай Пасечник назначил Моргунова временно исполняющим обязанности губернатора города. Его предшественником был Марк Ворожев, менее опытный управленец. Он пробыл на должности около двух недель. Ворожаев сразу после окончания школы вступил в ополчение ЛНР и стал участвовать в боевых действиях. В 2022 году регион вошел в состав России.

В этом же году, еще до перехода на работу в Северодонецк, Моргунов активно взаимодействовал с Брянской областью, даже участвовал в заседании Брянской областной думы. Он назвал отношения Брянска и Брянки «образцовыми для всей ЛНР», поблагодарил за протянутую руку помощи.

«Мне звонят мои коллеги из Луганска: «Мы завидуем сегодня вашим отношениям». Спрашивают, как у нас все это получилось. А просто люди действительно хотели оказать настоящую помощь, не виртуальную», — сказал Моргунов, цитирует «Брянские новости».