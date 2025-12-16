На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность»

Мельниченко: на территории Пензенской области введен режим беспилотной опасности
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

В Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Он отметил, что для безопасности граждан на территории области временно действуют ограничения на работу мобильного интернета.

16 декабря Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны в период с 16:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Шесть из них было сбито над территорией Брянской области, три — над территорией Тверской области, один — над территорией Орловской области.

До этого сообщалось, что с 8:00 до 12:00 российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 28 беспилотников Вооруженных сил Украины.

18 дронов сбили над территорией Брянской области, шесть — над территорией Ленинградской области, два — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, один — над территорией Калужской области и один — над территорией Смоленской области.

Ранее в Ленинградской области нашли взрывоопасные обломки беспилотника.

Атаки БПЛА на Россию
