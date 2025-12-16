На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученый рассказал, как увидеть предновогодний звездопад Урсиды

ПНИПУ: в конце декабря ожидается метеорный поток Урсиды
Brian Spencer/Shutterstock/FOTODOM

В конце декабря небо подарит жителям Северного полушария последний метеорный поток уходящего года — Урсиды. Пик активности придется на ночь с 21 на 22 декабря, когда при благоприятных условиях можно будет увидеть до десяти метеоров в час. Эксперт Пермского Политеха в области астрономии Евгений Бурмистров рассказал, как лучше наблюдать явление. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Урсиды отличаются от летних «звездопадов» более спокойным характером: их метеоры движутся медленнее, но часто выглядят достаточно яркими. Радиант потока в этом году расположится в центре созвездия Малой Медведицы, рядом с Полярной звездой. Благодаря такому положению он будет виден на протяжении всей ночи, что делает наблюдения удобными даже для тех, кто не готов ждать рассвета.

Как пояснил эксперт, источник Урсид — комета 8P/Туттля, которая каждые 13,6 года возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы. При сближении с Солнцем она теряет лед и пыль, формируя протяженный шлейф частиц. Когда Земля пересекает этот поток, пылинки на скорости около 35 км/с сгорают в атмосфере на высоте 80–100 км, оставляя короткие светящиеся следы.

Одним из ключевых преимуществ предстоящего звездопада станет почти полное отсутствие лунной засветки. Луна будет находиться в фазе, близкой к новолунию, и не помешает наблюдать даже слабые метеоры. Поэтому главным условием успеха станет ясное небо и удаленность от городских огней.

Астрономы советуют выбирать для наблюдений открытые места за пределами населенных пунктов и дать глазам время привыкнуть к темноте — не менее 20–30 минут. Смотреть лучше не прямо на Полярную звезду, а охватывать взглядом широкую область северного и северо-восточного неба. При этом важно тепло одеться: зимняя ночь, по словам специалистов, может стать главным испытанием для наблюдателей.

Урсиды станут своеобразным космическим финалом года и редкой возможностью увидеть спокойный зимний звездопад в преддверии праздников.

Ранее ученые разгадали тайну происхождения «горячих» экзопланет.

