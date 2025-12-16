СМИ: США возобновили использование Гуантанамо

США возобновили заполнение центра для содержания нелегальных мигрантов на базе Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что сейчас в Гуантаномо содержатся 22 кубинских мигранта, из них пять мужчин признаны «нелегальными иммигрантами высокого уровня угрозы», которых обычно помещают для содержания в тюрьму.

Издание утверждает, что база пустовала с середины октября, когда США депортировали 18 человек в Сальвадор и Гватемалу. В этом же месяце персонал Гуантаномо был эвакуирован из-за угрозы урагана «Мелисса».

В августе член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов рассказал, что адвокатам и правозащитникам удалось добиться перевода из специальной тюрьмы Гуантанамо на Кубе находившегося там российского гражданина.

Тюрьма и военный лагерь Гуантанамо находятся на территории Кубы. Земли, на которых они расположены, США арендуют с 1903 года.

Ранее Трамп приказал восстановить и открыть тюрьму «Алькатрас».