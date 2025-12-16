На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: США возобновили использование Гуантанамо

NYT: США возобновили использование Гуантанамо для содержания мигрантов
close
Ramon Espinosa/AP

США возобновили заполнение центра для содержания нелегальных мигрантов на базе Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что сейчас в Гуантаномо содержатся 22 кубинских мигранта, из них пять мужчин признаны «нелегальными иммигрантами высокого уровня угрозы», которых обычно помещают для содержания в тюрьму.

Издание утверждает, что база пустовала с середины октября, когда США депортировали 18 человек в Сальвадор и Гватемалу. В этом же месяце персонал Гуантаномо был эвакуирован из-за угрозы урагана «Мелисса».

В августе член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов рассказал, что адвокатам и правозащитникам удалось добиться перевода из специальной тюрьмы Гуантанамо на Кубе находившегося там российского гражданина.

Тюрьма и военный лагерь Гуантанамо находятся на территории Кубы. Земли, на которых они расположены, США арендуют с 1903 года.

Ранее Трамп приказал восстановить и открыть тюрьму «Алькатрас».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами