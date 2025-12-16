На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин украл у сестры сейф с деньгами и потратил деньги на подарки для девушки

В Курске брат украл у сестры сейф с деньгами
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Житель Курска обокрал сестру, чтобы порадовать возлюбленную. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Молодой человек воспользовался доверием сестры, которая, уезжая, оставила ему ключи от своей квартиры. Во время одного из визитов он обнаружил и похитил небольшой металлический сейф. Дома он вскрыл его с помощью топора и нашел внутри 117 тысяч рублей.

Все деньги молодой человек потратил на подарки для девушки. Список ее желаний включал мягкие игрушки, брендовые кроссовки и одежду, нижнее белье, а также серебряные украшения. После совместного шопинга в торговом центре Курска пара отправилась в кафе, а затем – к дому молодого человека.

Там их уже ждал муж сестры, который сразу спросил о пропавших деньгах. Не сумев дать объяснений, молодой человек вместе с родственниками отправился в полицию, где в итоге полностью признал свою вину. Суд учел раскаяние подсудимого, его полное признание вины и частичное возмещение ущерба. Мужчина был признан виновным в краже, ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Также с обвиняемого были взысканы 114 тысяч рублей в счет потерпевшей.

Ранее студентка опустошила сейф отца, попавшись на «классическую схему» мошенников.

