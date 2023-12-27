Дистанционно управляемую БМП планируется опробовать в боевых условиях в зоне спецоперации, рассказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РИА Новости.
Страны – члены НАТО порекомендовали Украине не рассчитывать на членство в альянсе, заявил бывший украинский посол в США Валерий Чалый в интервью телеканалу «Прямой».
Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что пренебрежение помощью Украине приведет не только к поражению Киева, но и угрожает безопасности союзников, в том числе Канберре.
Посол отметил, что Украина нуждается в поддержке Австралии в вопросах энергоснабжения и энергетического оборудования. В частности, Киеву необходим на зиму австралийский уголь.
Глава ЛНР Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на территории региона в новогодние праздники за исключением нескольких районов. Ограничения сохранятся в Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, Сватовском, Троицком и Кременском районах.
Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, творчески подстраиваются под санкционные реалии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
Украина перестала платить иностранным наемникам, воюющим в рядах ВСУ. Это произошло из-за снижения финансовой помощи США и их союзников, пишет сербская газета «Политика». По информации издания, домой с Украины перед Рождеством уехали канадцы, французы, австралийцы и нидерландцы.
Новейшая российская гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне спецоперации, что обеспечит существенное преимущество по дальности над гаубицами, переданными Западом Украине, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Средства ПВО ночью сбили украинский беспилотник в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев.