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Политика

Военная операция на Украине, день 672-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 672-й день

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Александр Река/ТАСС
Силы ПВО ночью сбили украинские беспилотники над Ростовской и Белгородской областями. В Одессе произошли взрывы. Евросоюз разработал план по выделению Киеву €20 млрд без согласия Венгрии, пишет Financial Times. Украина перестала платить иностранным наемникам, сообщает сербская газета «Политика». В ЛНР приостановили действие комендантского часа на новогодние праздники. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:37

Дистанционно управляемую БМП планируется опробовать в боевых условиях в зоне спецоперации, рассказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РИА Новости.

9:28

ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка — СЦКК ДНР

9:19

Страны – члены НАТО порекомендовали Украине не рассчитывать на членство в альянсе, заявил бывший украинский посол в США Валерий Чалый в интервью телеканалу «Прямой».

9:11

Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что пренебрежение помощью Украине приведет не только к поражению Киева, но и угрожает безопасности союзников, в том числе Канберре.

Посол отметил, что Украина нуждается в поддержке Австралии в вопросах энергоснабжения и энергетического оборудования. В частности, Киеву необходим на зиму австралийский уголь.

8:55

8:43

Глава ЛНР Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на территории региона в новогодние праздники за исключением нескольких районов. Ограничения сохранятся в Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, Сватовском, Троицком и Кременском районах.

8:40

Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, творчески подстраиваются под санкционные реалии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

8:34

В Одессе ночью произошли взрывы, сообщает «РБК-Украина».

8:25

8:19

Украина перестала платить иностранным наемникам, воюющим в рядах ВСУ. Это произошло из-за снижения финансовой помощи США и их союзников, пишет сербская газета «Политика». По информации издания, домой с Украины перед Рождеством уехали канадцы, французы, австралийцы и нидерландцы.

8:14

Новейшая российская гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне спецоперации, что обеспечит существенное преимущество по дальности над гаубицами, переданными Западом Украине, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

8:11

Беспилотник ночью сбили в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

8:04

Средства ПВО ночью сбили украинский беспилотник в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 672-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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