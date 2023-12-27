Военная операция на Украине, день 672-й

9:11

Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что пренебрежение помощью Украине приведет не только к поражению Киева, но и угрожает безопасности союзников, в том числе Канберре.

Посол отметил, что Украина нуждается в поддержке Австралии в вопросах энергоснабжения и энергетического оборудования. В частности, Киеву необходим на зиму австралийский уголь.