Нужен план Б: Украина ищет способ продолжать военные действия в условиях дефицита средств Тимошенко призвала Зеленского предложить план Б по выходу из кризиса на Украине

Экс-премьер Украины, политик Юлия Тимошенко попросила руководство страны предложить план Б по выходу Украины из кризисного и «достаточно трагического» положения. По ее словам, в связи с сокращением военной помощи от западных союзников оружия хватит «ровно для того, чтобы не проиграть». Украинский минфин сообщил, что Киев ежедневно тратит на ведение боевых действий около 5 млрд гривен (более 12 млрд рублей).

Трагическое положение

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала президента страны Владимира Зеленского предложить план Б по выходу из кризиса, связанного с сокращением военной помощи со стороны западных союзников, сообщает издание «Страна.ua».

«Да, мы сегодня все за победу, за Украину, за территориальную целостность. Но лоб в лоб, как сегодня идет этот бой, Украине будет очень трудно вести долговременные затяжные войны», — заявила политик в своем видеообращении к главе государства.

«Предложите стране план Б нашей победы. Предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения», — призвала она Зеленского.

Как отметила политик, на сегодняшний день ситуация вокруг Украины ощутимо ухудшилась. По ее словам, страны Запада сократили военную помощь для Киева и получаемого оружия хватает «ровно для того, чтобы не проиграть». Тимошенко подчеркнула, что «для победы Украине достаточного количества оружия не дают».

Кроме того, экс-премьер Украины призвала отправить на фронт половину всех силовиков. Она назвала неправильной позицией «бронь на сотни тысяч людей в силовых структурах, умеющих воевать, но не идущих».

Ежедневные траты ВСУ

Министр финансов Украины Сергей Марченко 27 декабря заявил, что Киев ежедневно тратит около 5 млрд гривен (более 12 млрд руб.) на ведение боевых действий.

Он заявил, что не знает, каким образом из бюджета будет финансироваться мобилизация 500 тыс. человек, которую анонсировал президент страны. Как отметил Марченко, в министерстве финансов ожидают предложений от минобороны и генштаба относительно покрытия расходов на дополнительную мобилизацию.

По словам министра, в настоящее время «слишком рано говорить о цифрах, поскольку пока нет понимания потребностей «со стороны ответственных структур». Он подчеркнул, что сейчас в бюджете нет лишних денег, их еще предстоит найти.

«Я не могу ставить вопрос поиска дополнительных источников [бюджетных доходов], не понимая, что вообще происходит. <...> Я, к сожалению, не могу сказать, что я готов работать в формате «обеспечить любой ценой», потому что у меня много вопросов по поводу цены этого обеспечения», — сказал он в интервью украинскому Forbes.

Где взять деньги

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в свою очередь заявила в интервью Financial Times, что Киев рассматривает возможность отказаться от выплаты пенсий и зарплат госслужащим. Она уточнила, что такой сценарий реализуется, если США и Евросоюз (ЕС) не предоставят необходимое финансирование в начале следующего года.

По словам главы ведомства, подобное решение может затронуть 500 тыс. госслужащих, 10 млн пенсионеров и 1,4 млн учителей. Как подчеркнула Свириденко, власти намерены ставить в приоритет оборону и обслуживание долга, и это означает «огромный риск недофинансирования некоторых социальных секторов».

Financial Times пишет, что существенное снижение государственных расходов и рост цен могут заметно подорвать украинскую экономику, делая ее еще более зависимой от финансирования Запада. Украинские власти начали сокращать государственные траты с сентября на фоне снижения объема поддержки ЕС и США. Как отметила Свириденко, несмотря на усилия властей, страна сталкивается с бюджетным дефицитом. Также из-за сокращения иностранного финансирования Украина перестала осуществлять выплаты иностранцам, воюющим на стороне ВСУ.

Помощь от союзников

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что с начала боевых действий Украина получила от западных партнеров $73,6 млрд в государственный бюджет, из них $42,5 млрд в 2023 году. Крупнейшими донорами оказались ЕС, США и МВФ.

Журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер обратил внимание на изменение формулировки в словах президента США Джо Байдена о поддержке Украины:

«Джо Байден на этот раз сказал, что продолжит помогать Украине «столько, сколько это будет возможным». Симптоматичное отклонение от его прежней формулы, которую, как мантру, повторяли и многие другие, об оказании помощи Киеву «столько, сколько потребуется».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил, что средства, которые ЕС выделяет на помощь Украине, не помогут изменить ситуацию в зоне боевых действий. По словам представителя российского президента, европейское содружество столкнулось с внутренними проблемами из-за поддержки Киева. Позиции разных стран — членов организации по этому вопросу сильно отличаются друг от друга, следует из его слов.