«Лишают права на жизнь»: что происходит с мобилизацией на Украине Депутат Рады Шевченко заявил, что проект мобилизации загоняет украинцев в угол

На Украине разгорается скандал из-за спорного нового проекта по мобилизации, который серьезно урезает возможность отсрочки и снижает призывной возраст. Законопроект окрестили античеловеческим и предрекли украинскому президенту Владимиру Зеленскому проблемы. Оппозиция в Раде уже отказалась от поддержки инициативы, а в соцсетях сравнивают нововведения с рабством. Почему законопроект вызвал такой резонанс и создает ли это угрозы для Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому грозит резкое снижение рейтингов, как и главкому ВСУ Валерию Залужному, считает депутат Верховной рады Евгений Шевченко. По его словам, виной тому станет новый законопроект о мобилизации, который уже вызвал большой резонанс на Украине.

«Более контроверсионного законопроекта еще не было. Если он станет законом, рейтинг Зеленского и Залужного будет, как у позднего [экс-президента Украины Виктора] Ющенко (на выборах 2010 года политик получил всего 5,45% голосов)», — отметил Шевченко.

В интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву он добавил, что предложенные изменения содержат античеловеческие нормы по отношению к уклонистам и призваны «загнать украинцев в угол». С точки зрения Шевченко, тех, кто не хочет идти на фронт, «лишают даже права на жизнь» .

«Это месть, в нем [законопроекте] прям прослеживается красной нитью месть тем, кто не хочет воевать. И эта месть направлена на нарушение основоположных прав и свобод <...> Когда тебе блокируют банковские счета, ты не можешь получать зарплату, где-то работать, [совершать] операции с недвижимостью — ты даже продать то, что имеешь, не сможешь, у тебя ничего не будет вообще, то есть тебя лишают всего-всего, что необходимо тебе для того, чтобы просто выжить. Более античеловечных норм по санкциям к своим гражданам я еще в жизни не видел», — подчеркнул украинский депутат.

Как меняют правила мобилизации на Украине

Правительственный проект по мобилизации внесли в Раду еще 25 декабря. Инициативой предлагается, в частности, ввести ряд серьезных ограничений за отказ явиться в военкомат, а также снизить с 27 до 25 лет возраст призывников, попадающих под мобилизацию. Повестки, по законопроекту, теперь смогут присылать в электронном виде, а инвалидность частично перестанет быть причиной для отсрочки от службы.

Более того, отказ прийти в военкомат приведет к блокировке счетов, запрету на распоряжение имуществом и выезд за рубеж, ограничениям на управление своим автомобилем, невозможности взять кредит или заем и остановке оказания государственных услуг или выделения льгот. Параллельно с этим предлагаются меры по введению дополнительной ответственности за нарушение воинского учета и мобилизации, усиление контроля за призывниками на уровне местных властей и военкоматов, а также отказ от срочной службы в пользу массовой военной подготовки.

Нововведение встретило серьезную критику как со стороны общества, так и со стороны политических оппонентов властей. Так, лидеры оппозиционных партий «Батькивщина» и «Европейская солидарность» экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и бывший президент Петр Порошенко отказались поддерживать проект в Раде, а Залужный прямо опроверг слова Зеленского о том, что в военном руководстве просили 400-500 тыс. мобилизованных. В соцсетях же инициативу расценили как попытку загнать украинцев палками на фронт под угрозой тюрьмы и сравнили ситуацию в государстве с рабством .

Почему Киев пошел на ужесточение

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что новый законопроект обусловлен серьезными потерями Украины. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что человеческий ресурс — это именно то, что вкладывает сама Украина в этот военный конфликт.

«Ей поставляют оружие, боеприпасы, деньги и держат ее экономику искусственно на плаву. Но человеческий ресурс Украина вкладывает свой, и он стремительно тает. Во-первых, за счет больших потерь на фронте, а во-вторых, оттока населения.

По некоторым данным, Украину покидают до 6 тыс. человек в день с помощью коррупционной составляющей. Все это вызывает необходимость пополнять части, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Они требуют новых людей, «пушечное мясо», чтобы просто кто-то находился в окопе», — пояснил эксперт.

В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что никто на Украине не хочет идти на фронт, но насыщение передовой личным составом необходимо, чтобы избежать коллапса.

«Отсюда и возникает эта коллизия — там нужны солдаты, здесь нужно их поставить. Как это сделать без соответствующих законов никто не знает, потому что есть отток населения и нежелание возвращаться у тех, кто уехал и подлежит мобилизации. Все эти вопросы надо как-то решить, и удачного метода не существует. Зеленский вынужден брать на себя ответственность, он это делает, но распорядиться ей реально не может. Отсюда все его критикуют, потому что он удобная мишень. К примеру, Залужный тот же хочет людей для фронта, но ответственность брать не хочет», — добавил эксперт.

Что грозит Зеленскому

Зеленский формально теряет рейтинг с лета на фоне провала контрнаступления Украины. По результатам ноябрьского опроса Киевского международного института социологии, украинского лидера поддерживают 76% респондентов, что на 15% ниже показателей прошлого года. Могут ли новые меры негативно отразиться на Зеленском — вопрос спорный.

С точки зрения Богдана Безпалько из Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, показатели украинского лидера могут пострадать, но вряд ли это приведет к каким-то серьезным последствиям.

«Пока неясно, будут ли на Украине вообще выборы, и кто будет выступать в качестве альтернативы Зеленскому. До этих пор сам по себе рейтинг мало что значит. Зеленский по-прежнему возглавляет государство и вооруженные силы, у него в руках рычаги для воздействия. Поэтому даже если его рейтинг скатится к нулю — это может не означать ничего. Это не обязательно приведет к восстанию или «майдану», потому что это целая технология, которая требует серьезных ресурсов. Самое главное, что тут нет заинтересованных сторон. Запад все устраивает. Украина как «пушечное мясо» воюет, защищая во многом его интересы. Запад же за это ее кормит и вооружает», — отметил эксперт.

В то же время Владимир Брутер из Международного института гуманитарно-политических исследований считает, что никаких массовых выступлений против Зеленского из-за изменений по мобилизации ждать не стоит.

«Выступать против на Украине некому. Запад может снять Зеленского в любой момент, когда захочет и под любым предлогом. Но делать это сейчас для него не имеет смысла, поскольку нет определенности с тем, что будет дальше.

В 2024 году они не пойдут на какие-то решительные меры в отношении Зеленского и будут выжидать. В принципе на Украине может произойти ситуация, когда власть начнет реально обваливаться. Тимошенко и Порошенко не хотят поддерживать закон о мобилизации, как раз будто призывая снять Зеленского и поставить их. Однако США будут решать все эти вопросы без них», — подчеркнул эксперт.