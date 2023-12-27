Минобороны показало статистику по мобилизованным. Среди них есть не служившие в армии Минобороны РФ представило социальный портрет мобилизованного россиянина

Министерство обороны России представило социальную статистику мобилизованных — у большинства лишь школьное образование, у более половины есть жены и дети. Ведомство также впервые раскрыло, сколько точно россиян мобилизовали осенью прошлого года. Всего было мобилизовано 302 503 человека, 96,4% из них ранее служили в армии.

Большинство мобилизованных россиян окончили только школу, сообщило Минобороны РФ в рамках проекта «Армия в цифрах — 2023», передает РБК.

У 63% мобилизованных есть среднее образование (11 классов). Еще 30% закончили колледж, получив среднее профессиональное. Высшее образование имеет только 7% мобилизованных . При этом практически все ранее служили в армии (96,4%). Таким образом, 3,6% или около 10 тыс. человек, призванных на Украину, не имеют армейского опыта.

Минобороны также отметило, что больше половины российских мобилизованных (57%) женаты. Дети есть у 56,3%. В основном у всех один ребенок (31%), у 15% — двое, у 0,3% — трое детей.

Среди мобилизованных большинство (89%) до призыва работали. Часть (40%) успели наработать стаж более десяти лет.

Всего, как указало ведомство, в рамках мобилизации призвали 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. Из них 33 тыс. сами пришли в военкоматы, не дожидаясь получения повестки.

Средний возраст мобилизованных — 35 лет. В украинской армии в некоторых бригадах средний возраст солдат 54 года, рассказал ранее советник офиса украинского президента Сергей Лещенко.

«В некоторых бригадах то, что я услышал, это страшные цифры. Средний возраст — 54 года. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм», — подчеркивал он.

В России объявили частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон, который разрешил забрать всех, кто находится в запасе и не имеет права на отсрочку. Это в том числе те, кто по какой-то причине был освобожден от обычного призыва и никогда не служил в армии.

Путин подчеркивал, что в первую очередь мобилизуют уже служивших в армии, с «определенными военно-учетными специальностями» и «соответствующим опытом». Министр обороны Сергей Шойгу также говорил, что «это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию». Однако де-факто в законе не было прописано дополнительных ограничений и норм. В запас зачисляют не только после службы в армии, но и после прохождения военной кафедры или по достижении предельного возраста службы.

Частичная мобилизация официально закончилась 28 октября 2022 года. Шойгу докладывал Путину, что выполнил его задание призвать 300 тысяч человек, не называя точной цифры.

Путин 14 декабря на прямой линии заявил, что сейчас в зоне СВО находятся 244 тысячи мобилизованных. Еще 41 тысячу уволили из вооруженных сил из-за состояния здоровья или потому, что они достигли предельного возраста.

«Поначалу было много иронии и смешков на этот счет [мобилизации]. Прикрепили название к этим людям — «мобики». Я прекрасно все это помню. Отлично воюют ребята. 14 героев Российской Федерации. Я уж не говорю про медали и ордена другого достоинства», — отмечал президент.

Как указал Путин, в новой волне мобилизации Россия не нуждается. В армию записывается достаточное количество добровольцев. За прошедший год их набрали 486 тыс. человек.