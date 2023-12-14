Военная операция на Украине, день 659-й

Танк и две боевые бронированные машины были уничтожены ВС РФ на купянском направлении – сводка Минобороны РФ.
Российские средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда HIMARS и уничтожили 26 беспилотников — сводка Минобороны РФ.
⚡️ До 665 украинских военнослужащих были убиты в различных районах проведения СВО за сутки — сводка Минобороны РФ.
Администрация США просила Евросоюз о создании программы финансирования Украины в €50 млрд весной 2023 года, сообщил еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан в интервью Reuters.
ВСУ за сутки выпустили по жилым районам ДНР 135 боеприпасов различного типа, ранены семь человек. Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе встречи с избирателями заявил, что американские власти должны дать России обещание, что Украина не будет принята в НАТО. По его словам, такая «сделка» позволит разрешить украинский конфликт так, чтобы Украина «сохранила свой суверенитет с некоторыми территориальными уступками».
❗️ Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск, следует из данных базы МВД России. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.
Генерал-майор Кирилл БудановГУР Минобороны Украины
Подразделения группировки войск «Восток» за сутки уничтожили шесть долговременных огневых точек Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.
⚡️ Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей, сообщили в Минобороны РФ.