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Политика

Военная операция на Украине, день 659-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 659-й день

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Боевое слаживание подразделений ВС РФ в ДНР

Боевое слаживание подразделений ВС РФ в ДНР

Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Средства ПВО уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей. Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов объявлен МВД РФ в розыск. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки уничтожили шесть долговременных огневых точек ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что американские власти должны дать России обещание, что Украина не будет принята в НАТО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:25

Танк и две боевые бронированные машины были уничтожены ВС РФ на купянском направлении – сводка Минобороны РФ.

09:18

Российские средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда HIMARS и уничтожили 26 беспилотников — сводка Минобороны РФ.

09:14

12 атак ВСУ было отражено за сутки — сводка Минобороны РФ.

09:09

⚡️ До 665 украинских военнослужащих были убиты в различных районах проведения СВО за сутки — сводка Минобороны РФ.

08:54

08:42

Администрация США просила Евросоюз о создании программы финансирования Украины в €50 млрд весной 2023 года, сообщил еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан в интервью Reuters.

08:27

ВСУ за сутки выпустили по жилым районам ДНР 135 боеприпасов различного типа, ранены семь человек. Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

08:18

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе встречи с избирателями заявил, что американские власти должны дать России обещание, что Украина не будет принята в НАТО. По его словам, такая «сделка» позволит разрешить украинский конфликт так, чтобы Украина «сохранила свой суверенитет с некоторыми территориальными уступками».

08:14

❗️ Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск, следует из данных базы МВД России. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.

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Генерал-майор Кирилл Буданов

ГУР Минобороны Украины
08:11

Подразделения группировки войск «Восток» за сутки уничтожили шесть долговременных огневых точек Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

08:07

⚡️ Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 658-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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