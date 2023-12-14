Мир на Украине, газ для Европы и цены на яйца. Главные цитаты прямой линии Путина

О конфликте на Украине
- «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей <...> Они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе»
- «Не хотят договариваться – ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Сегодня Украина почти ничего уже не производит <…> все привозят – извините за моветон, – на халяву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться»
- «Я всегда говорил и сейчас [говорю], несмотря на всю трагедию происходящих событий, все-таки в основе своей русские и украинцы – единый народ. И то, что сейчас происходит, – это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разные стороны»
- «По поводу Крынок. <…> ВСУ сосредоточили удары артиллерии по очень узкому участку левого берега. Для того чтобы сохранить наших ребят и не подвергать их излишнему риску, не нести потери, военным командованием было принято решение отойти на несколько метров»
- «Противник анонсировал контрнаступление большое – нигде ничего не получилось <…> Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение»
О мобилизации
- «Поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране. Так что вместе с добровольцами <…> будет под полмиллиона человек до конца текущего года. Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет»
О газе для Европы
- «То, что Европа недополучает газ, — это их проблемы <...> Не мы закрыли газопровод Ямал – Европа — это сделала Польша, не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины — это сделала Украина, и не мы взорвали «Северный поток — 1» и частично «Северный поток — 2», это сделали, скорее всего, американцы, или с их подачи кто-то сделал»
Об экономике
- «Самый главный показатель роста экономики — рост валового внутреннего продукта — по концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года»
- «Реальная зарплата вырастет, около 8% будет [рост], это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране эта статистика точная. И реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, где-то под 5% будет»
Об абортах
- «Почему говорят о какой-то вакханалии, запретах [на аборты]? Их же нет <...> Государство заинтересовано в том, чтобы демографическая проблема решалась, если бы женщины, после того как узнают о своей беременности, принимали бы решение в пользу сохранения жизни ребенка. Это очевидная вещь. Но, повторяю, права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться»
О ценах на яйца
- «Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему ответил <…>: а вот у граждан наших как-то есть проблемы»
- «Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок и популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем и в свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть. Но что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства – нет»
- «Решения приняты, по-моему, на днях, во всяком случае в декабре должны быть приняты, и ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь <…> Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства»
О мигрантах
- «У нас, по разным подсчетам, свыше 10 миллионов трудовых мигрантов <...> Потребности на рынке труда есть. Но это не значит, что мы любой ценой и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда»
- «Нужно создавать нормальные человеческие условия для этих мигрантов»
- «Прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения – граждан Российской Федерации»
О задержанных в России американцах
- «Мы не то что отказались их возвращать – мы не отказываемся, мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны. У нас на этот счет контакты есть с американскими партнерами, и диалог идет на этот счет – он непростой»
Обращение к самому себе
Последний вопрос президенту задал журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников. Он спросил, что бы Владимир Путин мог сказать самому себе «образца 2000 года». Глава государства ответил:
«Я бы сказал: верной дорогой идете, товарищи. От чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров. По поводу советов, напутствий — надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха в становлении и развитии России»