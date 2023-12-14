Финляндия снова закрывает границу с Россией. КПП проработали один день Yle: Финляндия снова закрыла открывшиеся на границе с Россией KПП

Финляндия вновь закрывает границу с Россией. КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» прекратят работу вечером 15 декабря, через день после своего открытия. Причина – возобновившийся наплыв беженцев, который в финском МВД связали с «влиянием иностранной державы».

Финляндия вновь закроет все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией, спустя сутки после открытия переходов «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»). Об этом сообщила министр внутренних дел страны Мари Рантанен, ее слова приводит телерадиокомпания Yle.

«Восточная граница Финляндии будет закрыта 15 декабря в 20:00 (21:00 мск), решение будет действовать около месяца, то есть до 14 января 2024 года», — заявила глава финского МВД.

Как пишет Yle, правительство страны приняло такое решение из-за того, что после открытия двух пунктов на границу снова начал прибывать поток беженцев. По данным телерадиокомпании, к переходу «Ниирала» в течение дня прибыли 96 просителей убежища, в основном из Сомали, Сирии и Индии. Среди заявителей было 10 женщин и двое детей. На пункте «Ваалимаа» убежище запросил 21 человек.

Рантанен назвала ситуацию на границе угрозой национальной безопасности страны. Она заявила, что ситуация нормализуется только тогда, когда прекратится прибытие людей, пытающихся незаконно попасть на финскую территорию. При этом, по словам главы МВД, приток мигрантов связан с «влиянием иностранной державы и преступностью».

Министр подчеркнула, что двухнедельного закрытия границы оказалось недостаточно для решения проблемы, и пообещала, что в следующий раз решение об открытии КПП будет взвешиваться тщательнее.

Открытие двух пунктов пропуска

В ночь на 14 декабря в пресс-службе МВД Финляндии сообщили, что КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» возобновили работу после временного закрытия. Предполагалось, что переходы останутся открытыми в течение месяца — до 14 января 2023 года.

Также планировалось полноценное возобновление автобусного сообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Российское представительство компании Lux Express, осуществляющей автобусные перевозки через границу, сообщало, что с 14 декабря запустит в Хельсинки три автобусных рейса в день из Санкт-Петербурга. При этом во время новогодних праздников число рейсов планировали увеличить: 2 января по четыре в каждую сторону, а с 3 января — по пять.

О решении по открытию этих пунктов пропуска стало известно 12 декабря. Тогда финский премьер-министр Петтери Орпо говорил, что решение об открытии КПП приняли «после тщательного рассмотрения ситуации», чтобы проверить, «изменилось ли что-то к лучшему». Он подчеркнул, что беженцы на открытых КПП смогут подать заявление о предоставлении международной защиты. При этом финские власти готовы оперативно вернуть ограничения, предупредил он.

Ситуация на границе

Всего на российско-финской границе находятся девять контрольно-пропускных пунктов. В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре из них: «Ваалимаа» (российский пункт «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»). Три из этих КПП расположены в Ленинграской области, еще один – в Карелии.

Все дело в потоке мигрантов, по большей части из третьих стран Африки и Ближнего Востока, желающих получить в Финляндии убежище. В Хельсинки обвиняли Россию в умышленном стимулировании миграции. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис при этом в конце ноября заявлял, что на въезде в Мурманск и внутри области установят специальные блокпосты из-за наплыва беженцев в Финляндию.

Впоследствии были закрыты и другие КПП: с 24 ноября работающим оставался только пункт «Райя-Йоосеппи» («Лотта»). С 30 ноября Финляндия приостановила работу последнего открытого пункта, тем самым полностью закрыв границу с Россией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл действия Хельсинки «избыточными», подчеркивая, что конфликта между странами нет. При этом Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex заявляло о намерении направить на финско-российскую границу 50 офицеров для обеспечения пограничного контроля.

Как написала газета Helsingin Sanomat утром 14 декабря, в миграционной службе Финляндии находятся на рассмотрении более 100 заявлений о предоставлении убежища от беженцев, прибывших через границу с Россией. Пока ни одно заявление не удовлетворили. За октябрь и ноябрь, по данным издания, в Финляндию через КПП на границе с Россией прибыли 958 человек 30 национальностей, которые запросили в Финляндии международную защиту.