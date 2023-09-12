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Политика

Дрон повторно атаковал Рыльск в Курской области. Военная операция на Украине, день 566-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 566-й день

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Военнослужащий во время боевой работы экипажа танка Т-90М

Военнослужащий во время боевой работы экипажа танка Т-90М

Александр Река/ТАСС
В Курской области дрон повторно атаковал Рыльск. Авиация группировки «Центр» ударила по командным пунктам и местам размещения подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Россия работает над оружием на новых физических принципах, сообщил президент Владимир Путин. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Ким Чен Ын уже в РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:49

⚡️Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов — Путин.

9:41

Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

9:32

⚡️Путин внес в Госдуму проект об установлении 30 сентября днем воссоединения РФ и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

9:30

Надежнее и лучше вкладывать капиталы в Россию — Путин.

9:24

Индия платит за российскую нефть только в твердой валюте, расчетов в рупиях за последние 18 месяцев не было, заявил РИА Новости посол Индии в РФ Паван Капур.

«Мы ни разу за последние 18 месяцев не покупали российскую нефть за рупии, только в твердых валютах. Я бы хотел это прояснить», — сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума.

<>iВ конце августа экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в авторской колонке для издания РБК написал, что причиной ослабления рубля стали проблемы с конвертацией рупий, которые получили российские нефтяные компании от экспорта в Индию. Минэнерго России опровергло заявления о том, что на ослабление рубля этим летом повлияли зависшие на счетах российских экспортеров нефти индийские рупии.

9:05

8:55

Кардинал Маттео Дзуппи, председатель Конференции итальянских епископов и папский посланник по украинскому урегулированию, отправляется во вторник в Пекин. Об этом сообщает газета La Repubblica. По информации издания, в среду он планирует встретиться с руководством Китая, возможно с премьером Госсовета Ли Цяном. Официальные даты миссии в Пекине пока не были объявлены Ватиканом, но поездка кардинала в Китай была давно подтверждена, включая подтверждение папы Римского Франциска.

По данным издания, перед отъездом Дзуппи Ватикан провел консультации с Вашингтоном, НАТО и Римом. Накануне Дзуппи встречался в Берлине с вице-премьером и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, который подтвердил поддержку Римом мирных инициатив, включая те, которые исходят от Ватикана.

Даты поездки держались в секрете до последнего момента из соображений безопасности, сообщает La Repubblica.

8:50

8:44

⚡️Песков подтвердил, что глава КНДР Ким Чен Ын уже в России.

8:39

❗️ Украинские беспилотники дважды атаковали поселок Рыльск в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Первый БПЛА сбросил взрывное устройство, оно повредило фасады и выбило несколько стекол в соседних зданиях. В результате второй атаки повреждена крыша административного здания. Никто не пострадал.

8:28

8:27

Курс евро в ходе валютных торгов на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 28 июля.

Курс доллара опустился ниже 93 руб. впервые с 18 августа.

8:15

Politico: Киев хочет согласия США на поставки ракет ATACMS к 19 сентября.

8:10

Ключевые заявления Путина на Восточном экономическом форуме:

◾️ Путин заявил о хорошей тенденции по «возвращенцам», назвал важным чувство сопричастности с родиной.

◾️ РФ работает над оружием на новых физических принципах, так как оно будет обеспечивать безопасность в перспективе;

◾️ Российские бренды будут развиваться хорошими темпами, рынок еще не заполнен и есть, куда двигаться;

◾️ Власти стремятся сделать жизнь в РФ лучше;

◾️ РФ заинтересована в иностранных специалистах, включая студентов, нужно подумать над облегчением процедуры получения ими гражданства;

◾️ Путин согласен подумать над созданием патриотических центров в вузах, но важно, чтобы они работали как следует;

8:05

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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