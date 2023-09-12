Дрон повторно атаковал Рыльск в Курской области. Военная операция на Украине, день 566-й

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Индия платит за российскую нефть только в твердой валюте, расчетов в рупиях за последние 18 месяцев не было, заявил РИА Новости посол Индии в РФ Паван Капур.

«Мы ни разу за последние 18 месяцев не покупали российскую нефть за рупии, только в твердых валютах. Я бы хотел это прояснить», — сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума.

<>iВ конце августа экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в авторской колонке для издания РБК написал, что причиной ослабления рубля стали проблемы с конвертацией рупий, которые получили российские нефтяные компании от экспорта в Индию. Минэнерго России опровергло заявления о том, что на ослабление рубля этим летом повлияли зависшие на счетах российских экспортеров нефти индийские рупии.