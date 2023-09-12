Дрон повторно атаковал Рыльск в Курской области. Военная операция на Украине, день 566-й

⚡️Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов — Путин.
Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
⚡️Путин внес в Госдуму проект об установлении 30 сентября днем воссоединения РФ и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Индия платит за российскую нефть только в твердой валюте, расчетов в рупиях за последние 18 месяцев не было, заявил РИА Новости посол Индии в РФ Паван Капур.
«Мы ни разу за последние 18 месяцев не покупали российскую нефть за рупии, только в твердых валютах. Я бы хотел это прояснить», — сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума.
<>iВ конце августа экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в авторской колонке для издания РБК написал, что причиной ослабления рубля стали проблемы с конвертацией рупий, которые получили российские нефтяные компании от экспорта в Индию. Минэнерго России опровергло заявления о том, что на ослабление рубля этим летом повлияли зависшие на счетах российских экспортеров нефти индийские рупии.
Кардинал Маттео Дзуппи, председатель Конференции итальянских епископов и папский посланник по украинскому урегулированию, отправляется во вторник в Пекин. Об этом сообщает газета La Repubblica. По информации издания, в среду он планирует встретиться с руководством Китая, возможно с премьером Госсовета Ли Цяном. Официальные даты миссии в Пекине пока не были объявлены Ватиканом, но поездка кардинала в Китай была давно подтверждена, включая подтверждение папы Римского Франциска.
По данным издания, перед отъездом Дзуппи Ватикан провел консультации с Вашингтоном, НАТО и Римом. Накануне Дзуппи встречался в Берлине с вице-премьером и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, который подтвердил поддержку Римом мирных инициатив, включая те, которые исходят от Ватикана.
Даты поездки держались в секрете до последнего момента из соображений безопасности, сообщает La Repubblica.
❗️ Украинские беспилотники дважды атаковали поселок Рыльск в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Первый БПЛА сбросил взрывное устройство, оно повредило фасады и выбило несколько стекол в соседних зданиях. В результате второй атаки повреждена крыша административного здания. Никто не пострадал.
Курс евро в ходе валютных торгов на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 28 июля.
Курс доллара опустился ниже 93 руб. впервые с 18 августа.
Ключевые заявления Путина на Восточном экономическом форуме:
◾️ Путин заявил о хорошей тенденции по «возвращенцам», назвал важным чувство сопричастности с родиной.
◾️ РФ работает над оружием на новых физических принципах, так как оно будет обеспечивать безопасность в перспективе;
◾️ Российские бренды будут развиваться хорошими темпами, рынок еще не заполнен и есть, куда двигаться;
◾️ Власти стремятся сделать жизнь в РФ лучше;
◾️ РФ заинтересована в иностранных специалистах, включая студентов, нужно подумать над облегчением процедуры получения ими гражданства;
◾️ Путин согласен подумать над созданием патриотических центров в вузах, но важно, чтобы они работали как следует;