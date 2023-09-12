Четыре страны ЕС будут отбирать машины с российскими номерами на границе

Германия, Литва, Латвия и Эстония не пропустят через границу автомобили с российскими номерами, Финляндия же пока обещает ограничений не вводить и машины не изымать. Граничащие с Россией государства намерены провести консультации и согласовать выполнение санкций, чтобы сделать их «эффективнее». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Власти Германии не намерены делать исключения из санкций, запрещающих гражданам РФ въезд на территорию Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях и с личными вещами, сообщило издание РБК со ссылкой на ответ германской таможни россиянину, планирующему поездку в ФРГ.

В разъяснениях ведомства сказано, что все товары, запрещенные к импорту в ЕС, подлежат изъятию, «никакого общего исключения, связанного с личным использованием их въезжающими лицами из России, не предусмотрено». При этом, по заявлению таможни, граждане Евросоюза, члены их семей и европейские дипломаты могут приобретать в РФ «санкционные» товары для личных нужд.

Товары, которые нельзя ввозить в ЕС, могут быть задержаны или конфискованы на границе, впоследствии их могут пустить на переработку. При этом проверки на таможенных пунктах будут проводиться «с риск-ориентированным подходом», то есть изъятия будут выборочными.

В германской таможне подчеркнули, что эти меры действуют с момента вступления в силу восьмого пакета санкций ЕС, его ввели в октябре 2022 года. Летом текущего года в ФРГ арестовали машины нескольких россиян, 5 июля таможня пояснила, что въезд на территорию страны на личном автомобиле из России расценивается как основание для ареста транспортного средства. 4 сентября российское посольство в Берлине предупредило граждан РФ о случаях изъятия автомобилей.

Страны Балтии не пустят россиян...

Литва, Латвия и Эстония также намерены следовать разъяснениям Еврокомиссии о запрете импорта товаров из России. Замглавы литовского министерства иностранных дел Йовита Нелюпшене заявила, что страна не будет пропускать автомобили с российскими номерами, за исключением случаев, когда они направляются в Калининград. При этом, по ее словам, ограничения будут распространяться в том числе на граждан Евросоюза.

«Любой, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, с номерами, зарегистрированными в России, если у него нет документов, подтверждающих, что он следует транзитом в Калининград, должен знать, что его автомобиль будет конфискован», — сказала Нелюпшене.

Она добавила, что россияне, имеющие право на пересечение границы и следующие не в Калининград, могут попасть в страну только пешком или на автобусе.

Служба государственных доходов Латвии со ссылкой на разъяснение МИД страны также объявила о запрете пересечения границы на машинах с российскими номерами, передает Delfi. Ограничение вводится с 18:00 по местному времени 12 сентября и действует на границах Латвии с Россией и Белоруссией.

«Лицам с такими транспортными средствами придется вернуться в Россию или Беларусь из пункта пропуска через границу. В случае отказа лица выполнять указания таможенного органа <…> может быть принято решение о конфискации», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Таллин «намерен следовать указанию Еврокомиссии». Он добавил, что страны Европейского союза, граничащие с Россией, планируют в ближайшее время выработать единый подход к выполнению требований ЕК. По его мнению, введение одинаковых запретов всеми приграничными государствами сделает санкции «более эффективными».

…а Финляндия пустит

Финляндия на данный момент запрета на въезд на автомобилях, зарегистрированных в России, не вводила, сообщила руководитель санкционного отдела МИД страны Пиа Сариваара в беседе с Yle.

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно, – заверила она, добавив, что никакой конфискации машин в настоящее время не предусмотрено.

По словам Сариваары, финское внешнеполитическое ведомство примет участие в обсуждении санкций с другими странами, граничащими с Россией.

В настоящее время россияне не могут попасть в Финляндию в туристических целях, въезд разрешен членам семей граждан Финляндии или другой страны Евросоюза, обладателям трудовой визы, лицам, нуждающимся в лечении, владельцам недвижимости, учащимся и дипломатам.

Санкции и реакция России

В соответствии с решением Европейской комиссии, въезд на территорию стран ЕС запрещен на зарегистрированных в России автомобилях вне зависимости от того, используются они в частных или коммерческих целях.

Кроме того, правила запрещают россиянам ввозить в Евросоюз личные вещи: ноутбуки, мобильные телефоны, косметику, чемоданы, изделия из меха и кожи, а также полудрагоценные и драгоценные камни, туалетную бумагу, шампуни, зубные пасты и фотокамеры. В ЕК пояснили, что решение о реализации санкционных мер принимают конкретные страны объединения.

После публикации разъяснений Еврокомиссии, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом и отозвать оттуда дипломатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал принятые ЕС меры «чрезвычайными с точки зрения здравого смысла» и выразил надежду, что РФ не будет «падать до такого уровня» и вводить зеркальные ограничения.