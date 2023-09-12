«Вот блин»: тиктокер Милохин улетел из России после просьбы Мизулиной забрать его в армию

21-летний тиктокер Даня Милохин вновь покинул Россию после появления данных о том, что его могут призвать в ряды Вооруженных сил РФ. За его судьбой пристально следит глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина: накануне она попросила Минобороны направить блогеру повестку. При этом отец знаменитости утверждает, что Милохин не может служить по состоянию здоровья, а представитель тиктокера сообщила «Газете.Ru», что «информация о призыве ложная».

Побег из России

Тиктокер Даня Милохин улетел из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вечером 11 сентября. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Накануне она обратилась к Минобороны РФ с просьбой призвать блогера в ВС.

«В 23:18 он (Милохин. – «Газета.Ru») пересек границу в аэропорту Внуково, — написала Мизулина.

По ее словам, отъезд тиктокера стал «результатом консолидации и единения гражданского общества», о котором говорит президент Владимир Путин. Она также выразила благодарность всем, кто поддержал ее инициативу.

Одновременно с ней об отъезде звезды сообщил Mash (ранее Telegram-канал сообщал о возвращении тиктокера).

«Уже после нашего поста Даня решил, что второго шанса России достаточно, взял билет, собрал вещи и помчался во Внуково. На паспортном контроле заметно нервничал, но, пройдя его, на радостях отправился к гейту.

Уже к часу ночи он летел в сторону ОАЭ», — говорится в посте.

В Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) Милохина опубликована сторис со словами «Вот блин» на черном фоне.

Обращение Мизулиной в Минобороны

21-летний Даня Милохин вернулся в Россию в начале осени. 8 сентября на его странице в Instagram появились фото из летнего кафе, на которых виден столичный Кремль и храм Василия Блаженного на Красной площади. Это первые снимки из Москвы, опубликованные после отъезда тиктокера в ОАЭ осенью прошлого года.

После этого глава «Лиги безопасного интернета» опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию.

«Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России.

Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», — написала Мизулина.

Она напомнила, что Милохин «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины». Вероятно, речь идет об эпизоде, случившемся 19 ноября 2022 года, когда Милохин и блогер Артур Бабич (уроженец Кривого Рога) во время стрима исполнили гимн Украины.

Mash подтветрил, что глава «Лиги безопасного интернета» направила соответствующее обращение в военное ведомство.

Повесток не было

Приемный отец блогера заверил Mash, что у молодого человека проблемы со зрением, из-за которых для службы в армии он негоден.

«Еще со времен техникума ему поставили близорукость, ходит в линзах, а коррекцию так и не сделал. <...> У него зрение – 6,5».

Представитель Милохина Елизавета в комментарии сообщила «Газете.Ru», что он не получал повестку на срочную службу в армию.

«Информация о призыве ложная, повесток мы не получали», — сказала она.