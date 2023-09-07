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На реабилитацию ветеранов ВСУ передадут $5,4 млн. Именно столько США конфисковали у Малофеева

Блинкен: Украина получит $5,4 млн российских активов на реабилитацию ветеранов

США впервые передаст Украине арестованные у российских бизнесменов активы, чтобы та потратила их на реабилитацию ветеранов спецоперации. Такой шаг анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен во время своей поездки в Киев. Украинцы получат 5,4 млн долларов. Такая же сумма была конфискована в США у основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков расценил это как «воровство» и «практику отъема чужого имущества».

США передаст активы подсанкционных российских бизнесменов Украине, чтобы та направила вырученные средства на реабилитацию ветеранов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев.

«Мы впервые передаем Украине активы, изъятые у российских олигархов, попавших под санкции. Теперь они будут использованы для поддержки ветеранов украинской армии», — сказал Блинкен.

Из пресс-релиза Государственного департамента США следует, что речь идет о 5,4 млн долларах США.

Впрочем, это самая скромная сумма, обещанная США в рамках очередного пакета помощи.

300 млн долларов будет направлено на восстановление порядка в районах, перешедших под контроль Киева после РФ. 206 миллионов долларов будет выделено на «важнейшую поддержку» (продовольствие, вода и жилье и т. д.), тем, кто находится в пострадавших районах Украины, и беженцам. 203 млн долларов будет потрачено на продолжение реформ на Украине, направленных на борьбу с коррупцией, «прозрачность и подотчетность институтов», оптимизацию управления здравоохранением и т.д.

Новый пакет помощи Украине от США предполагает выделение 1 млрд долларов. Всего же с начала спецоперации США направили Украине помощь на сумму свыше 43 млрд долларов.

«Воровство и отъем чужого имущества»

На сообщения о передаче российских активов отреагировали в российском МИДе. Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков в разговоре с ТАСС указал на то, инцидент доказывает, что вести дела с США опасно.

«Воровство и практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность собственности в основу своего развития, функционирования, вызывает глубочайшее неприятие, отторжение. Но это напоминание всем экономическим операторам, насколько рискованно вести дела с Соединенными Штатами Америки», — сказал дипломат.

«Так что насчет надежности американской юрисдикции для инвестиций, что бы то ни было, я советую всем эти заявления и намерения первым делом восстанавливать в памяти, когда соответствующие возможные решения — еще посотрудничать с американцами — будут рассматриваться», — добавил Рябков.

Похоже, за ветеранов платит основатель «Царьграда»

СМИ обратили внимание, что сумма — 5,4 млн долларов, — которую американцы собираются передать Украине для нужд реабилитации ветеранов, идентична той, что была конфискована у основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева еще в 2014 году.

Перевод активов российского бизнесмена на нужды Украины был одобрен еще в феврале этого года.

«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов на нужды Украины», — говорил генеральный прокурор США Меррик Гарланд после встречи с генпрокурором Украины Андреем Костиным.

Всего США хотят передать Украине российских активов на 1 млрд долларов. Такие планы, по данным CBS News, прорабатывает американское Министерство юстиции. Сейчас ведомство пытается добиться соответствующего разрешения от Конгресса.

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