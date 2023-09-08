«Фиктивная организация»: в офисе Зеленского из-за России «обнулили» ООН и Святой престол

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ООН «абсолютно фиктивной организацией», которая полезна только как площадка для обращения Зеленского к миру. Это заявление было сделано на фоне появления в СМИ данных о тайном письме генсека Антониу Гутерриша главе МИД РФ Сергею Лаврову, в котором ООН якобы выражает готовность пойти на все условия Москвы для возобновления зерновой сделки. Подоляку не угодил и папа Римский из-за его «пророссийской позиции».

Чем провинилась ООН

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ООН «фиктивной организацией» и подчеркнул, что в Киеве больше не ждут изменения позиции относительно военного конфликта на территории страны.

«Это абсолютно фиктивная организация, которая будет продолжать собирать соответствующие взносы, финансировать работу такой комиссии, которую возглавляет, например, субъект Эрик Месе (председатель Комиссии ООН по расследованию событий в Украине. — «Газета.Ru»)», — сказал он в эфире украинского «24 канала».

Подоляк пояснил, что Зеленский использует заседания Генассамблеи и Совбеза ООН в надежде, что его слова «хотя бы несколько дней продержатся в мировой прессе».

«Как институции, которая на что-то влияет, ООН не существует вообще. Это фикция, иллюзия», — подчеркнул Подоляк.

Тайное письмо Лаврову

До этого газета Bild сообщила, что получила в свое распоряжение копию конфиденциального письма генсека организации Антониу Гутерриша главе российского МИД Сергею Лаврову. Послание якобы было передано 28 августа. В нем говорится, что ООН готова пойти на все условия Москвы для возобновления зерновой сделки. Гутерриш предложил Лаврову «построить соглашение между Секретариатом ООН и РФ на основе четырех краеугольных принципов», с помощью которых возможно «восстановить черноморскую инициативу».

Генсек пообещал «отменить финансовые санкции ЕС в отношении Россельхозбанка», летом 2022 года исключенного из системы финансовых транзакций SWIFT. Платежи планируется совершать через «дочку» в соответствии с санкциями ЕС в отношении сельскохозяйственных и продовольственных операций.

Как передает агентство Reuters, ООН готова подключить к своей системе платежей «дочку» Россельхозбанка в течение 30 дней. Именно такой срок якобы указан в письме Гутерриша Лаврову.

SWIFT в свою очередь подтвердила агентству, что RSHB Capital SA будет иметь право подать заявку на членство и доступ к SWIFT для операций с продуктами питания и удобрениями.

Согласно копии документа, ООН готова «в течение четырех-шести недель застраховать российские корабли от украинских атак в Азовском и Черном морях» в компании Lloyd's, а предприятиям РФ по производству удобрений будет «оказываться всяческое содействие» для возврата их замороженных активов в ЕС.

Реакция ООН

Во время сегодняшнего брифинга заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал статью немецкого таблоида:

«Интерпретация информации в статье [в немецкой газете] Bild некорректна. В ней, как представляется, идет речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неверно».

Хак уточнил, что предлагаемые ООН меры должны работать в рамках существующих санкционных ограничений.

На фоне материала о письме сам Гутерриш исключил возможность мирного урегулирования конфликта на Украине в ближайшее время.

«Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем. Полагаю, что обе стороны решили продолжать конфликт», — цитирует генсека РИА Новости.

Он также призвал не делать из организации козла отпущения в ситуации вокруг кризиса на Украине:

«Винить ООН за то, что делают страны-члены, просто. Но это не ООН... создала условия для этого конфликта.

Давайте проясним: страны-члены должны нести ответственность. И давайте не будем делать из ООН козла отпущения за провалы и негативные поступки стран-членов».

«Обнуление» папы Римского

Подоляк прокомментировал и попытки папы Римского стать посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом. По его мнению, такой сценарий невозможен из-за пророссийской позиции понтифика.

Опубликованная польским журналом Wprost карикатура, на которой глава Римско-католической церкви изображен на авто с шасси российского танка с литерой Z, вполне четко символизирует отношение католического мира к заявлениям Святого престола, сказал чиновник.

«Первое — это совершенно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации Святого престола. Второе — абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять.

Нет смысла говорить о посреднике под названием папа Римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию», — резюмировал Подоляк.

25 августа папа Римский Франциск в своем видеовыступлении на Всероссийской встрече католической молодежи так обратился к ее участникам: «Не забывайте, что вы наследники великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры. Вы наследники великой России, поэтому — спасибо вам, спасибо за то, как вы умеете быть русскими. Храните это наследие, берегите его, спасибо вам». Он также упомянул Петра I и Екатерину II. МИД Украины обвинил Ватикан в воспроизведении «империалистической пропаганды».