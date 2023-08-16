Губернатор Одесской области Олег Кипер сообщил, что в результате ночного удара по порту Дуная повреждена инфраструктура, передает украинские издание Klymenko Time.
По словам Кипера, никто не пострадал.
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины. Предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях. Тревога также объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР — ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Сватовском направлении российские бойцы отразили две атаки противника и уничтожили живую силу и боевую бронированную машину.
На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества российские войска отразили пять атак противника, во время чего уничтожили до 80 боевиков, боевую машину пехоты, бронированную машину и миномет.
Кроме этого, экипажами многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесено четыре удара управляемыми авиационными бомбами по трем пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов в районах Невское и Пролетарское.
⚡️Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у США нет каких-либо средств в Черном море и они не стремятся к войне с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
«Есть боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине. Но сейчас мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов», — сказала Сингх.
Во второй половине августа диверсионно-карательный отряд украинских военных отправят судном из порта Измаил в Африку, чтобы бороться с российским влиянием на континенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.
По его данным, служба внешнеполитической разведки Великобритании обучила бойцов. В их задачи входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией.
Обозреватель американского Forbes Дэвид Экс утверждает, что Украина перебросила на фронт свою самую мощную часть, которая была в резерве, — 82-ю десантно-штурмовую бригаду. В ней состоят две тысячи человек. Кроме этого, у бригады есть боевые машины Marder и Stryker и танки Challenger-2.
По данным журналиста, они вступили в бой в районе Работино Запорожской области.
⚡️Около 5 утра в Калужской области система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В Минобороны уточнили, что пострадавших и разрушений нет.