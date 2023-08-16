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Политика

Под Калугой сбиты три дрона. Военная операция на Украине, день 539-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 539-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
В Калужской области система ПВО уничтожила три украинских беспилотника, сообщает МО РФ. Украинские СМИ пишут о взрывах в Измаиле и Рени в Одесской области. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не располагают ресурсами в Черном море. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:42

Губернатор Одесской области Олег Кипер сообщил, что в результате ночного удара по порту Дуная повреждена инфраструктура, передает украинские издание Klymenko Time.

По словам Кипера, никто не пострадал.

08:37

❗️В Харьковской области произошли взрывы — украинские СМИ.

08:17

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины. Предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях. Тревога также объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР — ТАСС.

08:16

08:14

❗️В Измаиле и Рени на Украине произошли взрывы — украинские СМИ.

08:06

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Сватовском направлении российские бойцы отразили две атаки противника и уничтожили живую силу и боевую бронированную машину.

На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества российские войска отразили пять атак противника, во время чего уничтожили до 80 боевиков, боевую машину пехоты, бронированную машину и миномет.

Кроме этого, экипажами многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесено четыре удара управляемыми авиационными бомбами по трем пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов в районах Невское и Пролетарское.

08:04

⚡️Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у США нет каких-либо средств в Черном море и они не стремятся к войне с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине. Но сейчас мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов», — сказала Сингх.

08:03

Во второй половине августа диверсионно-карательный отряд украинских военных отправят судном из порта Измаил в Африку, чтобы бороться с российским влиянием на континенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По его данным, служба внешнеполитической разведки Великобритании обучила бойцов. В их задачи входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией.

08:02

Обозреватель американского Forbes Дэвид Экс утверждает, что Украина перебросила на фронт свою самую мощную часть, которая была в резерве, — 82-ю десантно-штурмовую бригаду. В ней состоят две тысячи человек. Кроме этого, у бригады есть боевые машины Marder и Stryker и танки Challenger-2.

По данным журналиста, они вступили в бой в районе Работино Запорожской области.

08:01

⚡️Около 5 утра в Калужской области система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В Минобороны уточнили, что пострадавших и разрушений нет.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 539-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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