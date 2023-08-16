Под Калугой сбиты три дрона. Военная операция на Украине, день 539-й

08:06

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Сватовском направлении российские бойцы отразили две атаки противника и уничтожили живую силу и боевую бронированную машину.

На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества российские войска отразили пять атак противника, во время чего уничтожили до 80 боевиков, боевую машину пехоты, бронированную машину и миномет.

Кроме этого, экипажами многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесено четыре удара управляемыми авиационными бомбами по трем пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов в районах Невское и Пролетарское.