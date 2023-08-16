G20 — не Совбез ООН. Почему Зеленского не пригласили на саммит «двадцатки»

Украину не пригласили к участию в саммите G20, который пройдет с 9 по 10 сентября в Дели, поскольку встреча не предполагает обсуждение вопросов безопасности, заявил глава МИД Индии Джайшанкар. По его словам, участники поднимут вопросы экономического развития, удобрений, энергетики. В прошлом году Украину приглашали. Зеленский тогда представил на саммите свою «формулу мира». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Не тот саммит

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, поскольку этот клуб правительств и глав центральных банков не призван решать вопрос урегулирования российского-украинского конфликта, написало интернет-издание РБК.

«G20 следует заниматься тем, для чего она создана, и это причина принятого нами решения. <...> Это G20, а не Совет безопасности ООН», — сказал Джайшанкар в ходе брифинга в Дели.

Как отметили в газете «Ведомости», по словам главы внешнеполитического ведомства, G20 — это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, поставок продовольствия, экономического развития, глобального роста, а не вопросов глобальной безопасности. Этой темой занимается как раз Совбез ООН, подчеркнул Джайшанкар. «Мы заняли эту позицию из уважения к гостям G20», — добавил он.

Страны-участницы

О том, что Украину не стали включать в список приглашенных на саммит G20 в этом году, 14 августа заявил специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши. Он назвал G20 экономическим форумом, а не площадкой для геополитических дискуссий.

Среди дополнительно приглашенных стран в этом году числятся ОАЭ, Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман, Маврикий, Нигерия и Сингапур. Как отметил глава МИД Индии, эти страны пригласили в том числе потому, что они так или иначе пострадали от конфликта на Украине.

В ответ на вопрос, появится ли на саммите президент России Владимир Путин, Джайшанкар сказал, что «все члены G20 приглашены».

30 июля в ходе своего выступления на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка», который проходил в Санкт-Петербурге, Путин отметил, что решение о его поездке в Индию пока не принято. «Нет, пока нет понимания», — сказал в начале августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, кто будет представлять Россию на саммите объединения. На прошлогоднем саммите G20 в Индонезии Россию представил глава МИД Сергей Лавров.

Участие Украины

В прошлом году Украина приглашение получала. Зеленский тогда поучаствовал в саммите в формате видеоконференции и представил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых — восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск с ее территории, обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. В Москве отвергли «формулу мира» Зеленского, сказав, что она не относится к миру.

Джайшанкар на брифинге высказался по поводу конфликта между Киевом и Москвой, сказав, что не отметает вероятность установления мира между сторонами. «Я считаю, что, прежде всего, нам следует держать окно [возможностей] открытым для посредничества в усилиях [по достижению] всеобъемлющего мира между Россией и Украиной. Сейчас [ситуация так] не выглядит. Но я оптимистичен», — отметил он.

В этом году председателем в объединении стран с крупнейшей экономикой выступает Индия (с декабря 2022 года). Саммит G20 пройдет в Нью-Дели c 9 по 10 сентября в очном формате. В число членов G20 входят: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Республика Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз.