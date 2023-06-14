Военная операция на Украине. День 476-й

Попытки наступления на позиции российской армии стали испытанием для украинских военных, Украина нуждается в продолжении поставок оружия и техники, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Во время встречи с президентом США Столтенберг сказал, что контрнаступление Украины уже началось, и «чем больше земли украинцы смогут освободить, тем более сильная позиция у них будет за столом переговоров».
⚡️В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины ночью объявляли воздушную тревогу.
В Одессе слышали мощные взрывы. По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, в одном из районов города начался пожар. РБК-Украина сообщает что в результате ночного ракетного удара загорелся один из бизнес-центров. Известно о трех погибших.
Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харькове и Запорожье, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.
В Минобороны заявили об уничтожении позиций артиллерии, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область.
❗️Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что уровень воды в Алешках и Голой Пристани упал практически до нуля.
В Новой Каховке уровень воды сохраняется на отметке в пять метров.