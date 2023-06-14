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Политика

Военная операция на Украине. День 476-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 476-й день

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Работа расчета самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО

Работа расчета самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО

Станислав Красильников/ТАСС
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что уровень воды в Алешках и Голой Пристани упал практически до нуля. Ночью в Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. В Минобороны заявили об уничтожении позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область. В Госдуме постараются до конца весенней сессии закрепить статус всех, кто охраняет границу с Украиной, сообщил депутат Андрей Картаполов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:23

8:18

Попытки наступления на позиции российской армии стали испытанием для украинских военных, Украина нуждается в продолжении поставок оружия и техники, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Во время встречи с президентом США Столтенберг сказал, что контрнаступление Украины уже началось, и «чем больше земли украинцы смогут освободить, тем более сильная позиция у них будет за столом переговоров».

8:13

⚡️В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины ночью объявляли воздушную тревогу.

В Одессе слышали мощные взрывы. По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, в одном из районов города начался пожар. РБК-Украина сообщает что в результате ночного ракетного удара загорелся один из бизнес-центров. Известно о трех погибших.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харькове и Запорожье, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

8:08

В Минобороны заявили об уничтожении позиций артиллерии, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область.

8:04

❗️Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что уровень воды в Алешках и Голой Пристани упал практически до нуля.

В Новой Каховке уровень воды сохраняется на отметке в пять метров.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 476-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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