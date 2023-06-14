Военная операция на Украине. День 476-й

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⚡️В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины ночью объявляли воздушную тревогу.

В Одессе слышали мощные взрывы. По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, в одном из районов города начался пожар. РБК-Украина сообщает что в результате ночного ракетного удара загорелся один из бизнес-центров. Известно о трех погибших.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харькове и Запорожье, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.