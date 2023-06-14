«В Украине мы закончим эту войну». Главное из интервью Александра Лукашенко

В интервью телеканалу «Россия 1» президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о существовании «больших предпосылок» для скорого завершения украинского конфликта. Деталей он не привел, но добавил, что западные страны впоследствии могут создать «много проблем» для Москвы и Минска. По его оценкам, Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если Запад будет совершать «опасные движения» и угрожать существованию РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, 14 июня, что конфликт на Украине скоро закончится:

«В Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки.

Но дальше нам эти очумелые с Запада много проблем создадут», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее белорусский лидер выступил с призывом остановить конфликт на Украине. По его мнению, Москва и Киев должны вернуться за стол переговоров и разработать новый документ, который стал бы основой для мирного урегулирования.

«Красные линии»

По словам Лукашенко, если западные государства перейдут «красные линии» в отношении Белоруссии, то им «будет очень больно».

«Красные линии» для меня — это полномасштабная агрессия. С любой стороны сейчас, кроме России, естественно. А вот Прибалтика, Польша и Украина...» — пояснил он.

Президент Белоруссии добавил, что говоря о «красных линиях», никогда нельзя их рисовать и «политически озвучивать», потому что «жизнь меняется» и эти «линии двигаются то вперед, то назад».

«Если вы Путина поставите к стенке»

По его оценкам, Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если страны Запада будут совершать «опасные движения» — в частности, если попытаются вторгнуться на территорию РФ и угрожать существованию страны.

«Словом, если вы Путина поставите к стенке или в угол загоните, и другого выхода не будет», — рассказал белорусский лидер о своем разговоре с западными политиками.

Поэтому, пока это возможно, Западу необходимо договариваться с Россией, считает он.

«Да пошли вы на хрен»

В том же интервью Лукашенко вспомнил, как «предложил Украине идти на хрен» в ответ на инициативу Киева о новом раунде переговоров.

Он утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему провести переговоры — на встречу прибыл начальник ГУР украинского Минобороны Кирилл Буданов.

«Мы поехали через границу их, сели во Львове, ведем переговоры. Вроде нормально. Узнали американцы. Пошли какие-то трения.

Они нам предлагают: давайте в следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен, какой Стамбул», — рассказал президент Белоруссии.

При этом, по его словам, во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года Москва и Киев якобы обсуждали условия аренды Крыма:

«Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке.

Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они [украинцы] от него отказались», — утверждает Лукашенко.

«Корячились здесь четверть века»

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин «никогда не просил Минск присоединиться к специальной военной операции». В то же время белорусы не позволят «стрелять в спину россиянам» — и это будет ролью Белоруссии в конфликте, заверил он.

При этом в случае агрессии со стороны Киева у республики будет достаточно мощи, чтобы ответить, подчеркнул белорусский лидер.

«Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились, четверть века вместе с белорусским народом создавали это независимое государство, что я так отдам их, 10 миллионов, на растерзание», — сказал Лукашенко.

Перспективы переговоров

12 июня глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине «вряд ли начнутся до президентских выборов в США», запланированных на 2024 год.

По его оценкам, президент РФ Владимир Путин якобы ждет результатов американских выборов. «До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», — сказал Боррель.

«Если бы я был другом Путина, как китайцы, я бы сказал ему, что он совершил огромную ошибку, исправьте ее как можно скорее. Этого мы ожидаем от Китая», — добавил он.

Напомним, переговорный процесс между Москвой и Киевом остановился прошлой весной. Последний очный раунд состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле — его итоги называли «прорывом», но в апреле диалог зашел в тупик.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что переговоры возобновятся при возврате всех территорий, утраченных после 24 февраля 2022 года.