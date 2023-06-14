«Был ранен, но жив». Что известно о состоянии Адама Делимханова

Адам Делимханов «жив и здоров, желает здоровья нам» — так прокомментировал новости о ранении депутата спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщивший о недавнем разговоре с парламентарием. Ранее в украинских Telegram-каналах появились утверждения о якобы гибели Делимханова, которые не получили подтверждения. Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку пообещал вознаграждение украинской разведке за сведения о месте, «по которому был нанесен удар». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Принимающий участие в спецоперации на Украине депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен. Об этом в среду, 14 июня, проинформировал телеканал «Звезда».

Некоторые украинские Telegram-каналы ранее распространили не подтвержденные доказательствами сообщения о гибели Делимханова.

Утверждалось, что кортеж Делимханова якобы был обстрелян украинскими Силами специальных операций в Приморске Запорожской области.

«Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, но он жив», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Госдумы, не приводя подробностей.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Делимханов не выходит на связь, и в шутку пообещал украинской разведке «щедрое вознаграждение» за сведения о месте, по которому «был нанесен удар»:

«Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит.

Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Позднее член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов написал в своем Telegram-канале, что с Делимхановым все в порядке.

«[Спикер Госдумы Вячеслав] Володин сказал нам про коллегу примерно следующее:

Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам», — говорится в публикации.

Эту информацию подтвердил и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет «Коммерсантъ».

«Собака лает — караван идет»

В начале июня Делимханов обратился в своем Telegram-канале к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, назвав его «блогером» и предложив «встретиться».

Поводом к видеообращению стало высказывание Пригожина о том, что тот не понимает задач подразделения «Ахмат». По словам Делимханова, в ходе СВО чеченский спецназ выполняет «все те задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим».

В январе 2023 года Служба безопасности Украины заочно предъявила Делимханову обвинения в «посягательстве на территориальную целостность страны».

СБУ утверждает, что у нее есть «неопровержимые доказательства вины депутата, принимавшего участие в захвате Мариуполя». Сам парламентарий ответил на эти обвинения словами «собака лает — караван идет».

Добавим, что 26 апреля прошлого года за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий на Украине, Делимханову было присвоено звание Героя РФ с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

Путь в политике

Адаму Делимханову 53 года, он родился 25 сентября 1969 года в селении Беной Ножай-Юртовского района Чечено-Ингушской АССР. Как утверждают некоторые СМИ, является двоюродным братом Рамзана Кадырова.

В 1987—1989 годах Делимханов проходил срочную службу в армии, потом работал слесарем 3-го разряда в ремонтно-техническом предприятии «Аргунское» и снабженцем предприятия «Тешам».

Во второй половине 1990-х годов Делимханов был водителем чеченского полевого командира Салмана Радуева. С началом Второй Чеченской войны в 1999 году он оказался среди чеченцев, перешедших на сторону федеральных сил.

В 2006 году стал зампредом правительства Чеченской республики, а в 2007-м был впервые избран в Госдуму, где с июня 2022 года занимает пост первого зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции.