Неизвестный ударил ножом пенсионера в тюменском автобусе

72.ru: в Тюмени мужчина ударил пенсионера ножом после ссоры в автобусе
В Тюмени мужчина ударил пенсионера канцелярским ножом после ссоры в автобусе, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает 72.ru.

Конфликт между пассажирами возник в салоне автобуса. Мужчина угрожал пенсионеру, пытался достать нож из сумки и обещал перерезать горло. Когда пожилой человек вышел на остановке, дебошир последовал за ним и ударил его ножом. Очевидцы вызвали полицию.

По данным портала «МегаТюмень», пострадавшего госпитализировали в Областную клиническую больницу, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Полицейские устанавливают личность нападавшего.

До этого в Челябинске подростки избили пассажира в автобусе. Один из подростков удерживал пассажира, а другой наносил удары. Избиение остановил водитель автобуса, вышедший в салон. На место не стали вызывать правоохранителей, испуганные пассажиры покинули автобус на ближайшей остановке.

Ранее пассажирка московского трамвая устроила дебош и отпинала двух девушек за отказ подвинуться.

 
