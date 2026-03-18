Неизвестный ударил ножом пенсионера в тюменском автобусе

72.ru: в Тюмени мужчина ударил пенсионера ножом после ссоры в автобусе

В Тюмени мужчина ударил пенсионера канцелярским ножом после ссоры в автобусе, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает 72.ru.

Конфликт между пассажирами возник в салоне автобуса. Мужчина угрожал пенсионеру, пытался достать нож из сумки и обещал перерезать горло. Когда пожилой человек вышел на остановке, дебошир последовал за ним и ударил его ножом. Очевидцы вызвали полицию.

По данным портала «МегаТюмень», пострадавшего госпитализировали в Областную клиническую больницу, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Полицейские устанавливают личность нападавшего.

