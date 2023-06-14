«Крым — это часть РФ». В Кремле отреагировали на сообщение об аренде полуострова

В Кремле опровергли утверждения белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Москва и Киев в прошлом году якобы договаривались о долгосрочной «аренде» Крыма. Полуостров является неотъемлемой частью РФ, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне российский лидер Владимир Путин рассказал, что Стамбульское соглашение было «неплохим», но украинские власти «просто выбросили его потом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Крым является неотъемлемой частью России, никакие договоренности об «аренде» полуострова с Украиной не обсуждались, заявил в среду, 14 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее утверждал, что глава российского государства Владимир Путин передал ему проект соглашения между Москвой и Киевом, в котором якобы содержался пункт об «аренде Крыма».

«Нет, это не так. Крым — это неотъемлемая часть РФ, это российский регион», — указал представитель Кремля, комментируя утверждения белорусского лидера.

Речь идет о проекте договора, который российская и украинская делегации обсуждали весной 2022 года в Стамбуле. Эти договоренности, в частности, предполагали прекращение боевых действий, напоминает ТАСС.

Путин накануне рассказал, что соглашение было «неплохим», Москва и Киев даже его парафировали, но украинские власти «просто выбросили его потом, и все». При этом российский лидер не раскрывал содержание документа.

Говоря о наполнении документа, Лукашенко назвал его «нормальным». «Даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу на востоке. Нормальный договор», — сказал он.

«Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. <...> А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они [украинцы] от него отказались», — отметил белорусский лидер в эфире телеканала «Россия 1».

В том же интервью Лукашенко вспомнил, как «предложил Украине идти на хрен» в ответ на инициативу Киева о новом раунде переговоров.

О чем Москва и Киев договаривались в Стамбуле

Встреча в Стамбуле состоялась в конце марта 2022 года, спустя месяц после начала спецоперации на Украине. Обе стороны сообщали о достижении договоренностей по ее итогам. Предварительное соглашение по урегулированию конфликта действительно было парафировано главами переговорных делегаций — Владимиром Мединским со стороны Москвы и Давидом Арахамией со стороны Киева.

Мединский рассказывал, что Киев предлагал Москве решить вопрос принадлежности Крыма на двусторонних переговорах в течение следующих 15 лет, а вопрос Донбасса — согласовать на встрече глав государств.

При этом Украина намеревалась отказаться от оспаривания принадлежности этих регионов военным путем и заявляла о готовности пойти на то, чтобы гарантии безопасности, которые Киев рассчитывал получить от западных стран, не распространялись на Крым и Донбасс.

Киев по итогам переговоров сообщил, что предлагает обсуждать вопросы статуса Крыма и Донбасса отдельно, зафиксировав разные позиции по вопросу принадлежности территорий. Также Украина предлагала оговорить в соглашении, что в течение 15 лет страны не будут использовать вооруженные силы для решения этого вопроса, пишет РБК.

Крым в составе Украины и «аренда» Севастополя

После распада СССР Крым был регионом Украины. В мае 1997 года Москва и Киев подписали соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Между двумя странами был разделен Черноморский флот СССР, его вооружение и базы.

Согласно договоренностям, России на правах 20-летней аренды перешли: главная бухта города — Севастопольская с причалами для стоянки более чем 30 боевых кораблей, бухта Карантинная с базой бригады ракетных катеров ЧФ и водолазным полигоном, Казачья бухта, где была размещена бригада морской пехоты, Южная бухта.

В Стрелецкой бухте совместно базировались корабли российского и украинского флотов. Россия получила также в аренду основной арсенал боеприпасов, ракетную базу ЧФ, десантный полигон и два аэродрома: Гвардейское под Симферополем и Севастополь (Кача).

Украина соглашалась на использование Черноморским флотом в Крыму, за пределами Севастополя, российских флотских объектов: 31-го испытательного центра в Феодосии, пунктов ВЧ-связи в Ялте и Судаке и крымского военного санатория.

В 2010 году президенты РФ и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали Харьковские соглашения, которые подтвердили статус соглашений 1997 года по флоту и продлили их сразу на 25 лет — до 2042 года.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о самоопределении, по результатам которого полуостров стал частью России.

После этого РФ прекратила действие всех соглашений о базировании флота на Украине. В свою очередь, Украина, не признавшая присоединение Крыма к России, не признала и российскую денонсацию договоров по флоту.