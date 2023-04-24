Военная операция на Украине. День 425-й

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В Подмосковье в Богородском городском округе упал дрон-камикадзе с 17 кг взрывчатки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По информации канала, жительница СНТ «Заря» заявила в полицию об обнаружении беспилотника в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома.

Уточняется, что упавшим дроном является UJ-22 Airborn украинского производства, у него закончилось топливо в баке. Внутри беспилотника, как утверждает Shot, находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным американским пластичным взрывчатым веществом С-4.