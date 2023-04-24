Военная операция на Украине. День 425-й

В Подмосковье в Богородском городском округе упал дрон-камикадзе с 17 кг взрывчатки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По информации канала, жительница СНТ «Заря» заявила в полицию об обнаружении беспилотника в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома.
Уточняется, что упавшим дроном является UJ-22 Airborn украинского производства, у него закончилось топливо в баке. Внутри беспилотника, как утверждает Shot, находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным американским пластичным взрывчатым веществом С-4.
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Четыре флота России и Каспийскую флотилию могут вывести из подчинения военным округам и вернуть в ведение главного командования ВМФ, пишет сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий в ВМФ. Об этом нам сообщил источник, близкий к ВМФ.
Собеседник агентства отметил, что предполагается создание группы управления от главкомата ВМФ в Москве, где будут сосредоточены все каналы управления флотами. По его оценке, предыдущая система управления с подчинением флотов командующим военными округами «показала свою неэффективность» и потребовала корректировки.
Совокупные мировые военные расходы в 2022 году увеличились на 3,7% в реальном исчислении и достигли $2,24 трлн. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.
В тройку стран с самыми большими расходами вошли США, Китай и Россия. На них пришлось 56% мирового объема. Ситуация на Украине и напряженность в Восточной Азии стали главными факторами роста, который по состоянию на 2022 год продолжался восьмой год подряд.
В Европе рост военных расходов составил 13%. В основном это было связано непосредственно с конфликтом России и Украины, однако оказываемая Украине помощь и опасения по поводу якобы возросшей угрозы со стороны России заставили другие страны пересмотреть свои военные бюджеты в сторону увеличения.
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