Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине. День 425-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 425-й день

close
100%
Боевая работа расчетов САУ «Мста-С» военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения СВО

Боевая работа расчетов САУ «Мста-С» военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения СВО

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Лавров прибыл в Нью-Йорк, где 24 и 25 апреля примет участие в заседаниях Совбеза ООН. Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Развожаев. Зеленский заявил, что сдача Артемовска (Бахмута) откроет плацдарм для наступления российских сил. Южная Корея расширила ограничения на экспорт в РФ до почти 800 видов товаров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:40

8:24

В Подмосковье в Богородском городском округе упал дрон-камикадзе с 17 кг взрывчатки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По информации канала, жительница СНТ «Заря» заявила в полицию об обнаружении беспилотника в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома.

Уточняется, что упавшим дроном является UJ-22 Airborn украинского производства, у него закончилось топливо в баке. Внутри беспилотника, как утверждает Shot, находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным американским пластичным взрывчатым веществом С-4.

8:21

8:18

Южная Корея расширила ограничения на экспорт в РФ с 57 до 798 видов товаров. Они касаются полупроводников, химикатов, стали, автомобилей, машиностроения, квантовых компьютеров.

8:13

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от удержания Артемовска (Бахмута), так как потеря этого города может открыть российским войскам плацдарм для наступления.

8:08

Четыре флота России и Каспийскую флотилию могут вывести из подчинения военным округам и вернуть в ведение главного командования ВМФ, пишет сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий в ВМФ. Об этом нам сообщил источник, близкий к ВМФ.

Собеседник агентства отметил, что предполагается создание группы управления от главкомата ВМФ в Москве, где будут сосредоточены все каналы управления флотами. По его оценке, предыдущая система управления с подчинением флотов командующим военными округами «показала свою неэффективность» и потребовала корректировки.

8:05

8:03

Совокупные мировые военные расходы в 2022 году увеличились на 3,7% в реальном исчислении и достигли $2,24 трлн. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

В тройку стран с самыми большими расходами вошли США, Китай и Россия. На них пришлось 56% мирового объема. Ситуация на Украине и напряженность в Восточной Азии стали главными факторами роста, который по состоянию на 2022 год продолжался восьмой год подряд.

В Европе рост военных расходов составил 13%. В основном это было связано непосредственно с конфликтом России и Украины, однако оказываемая Украине помощь и опасения по поводу якобы возросшей угрозы со стороны России заставили другие страны пересмотреть свои военные бюджеты в сторону увеличения.

8:01

Силы противоподводно-диверсионной обороны уничтожили один надводный беспилотник на внешнем рейде Севастополя, еще один взорвался сам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 424-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Картина дня
Как высчитать индивидуальный риск болезни сердца и сосудов
Кардиолог Погосова объяснила, какие анализы нужно сдать для прогноза болезней сердца
«Смeрть вырвала из наших рядов eще одного товарища». Умер второй за день депутат Госдумы
Депутат Госдумы от «Единой России» Джашарбек Узденов скончался в возрасте 56 лет
Георгий Бовт
Природа решила отдохнуть
О том, как еще один Кеннеди собрался в президенты
Shot: в Подмосковье упал дрон-камикадзе с 17 кг взрывчатки
Захарова: около 3 млн человек отслеживали на Flightradar рейс Лаврова из Москвы в Нью-Йорк
Южная Корея расширит экспортные ограничения против России и Белоруссии до 798 позиций
В Новосибирске пассажир выгнал из автобуса женщину, кормившую ребенка грудью
Новости и материалы
Филипп Киркоров рассказал о последней встрече с Зеленским
Врио губернатора Красноярского края Котюков отправил в отставку правительство региона
SIPRI: мировые оборонные расходы в 2022 году стали самыми высокими за последние годы
Посол КНР в ЕС: отношения Китая и Евросоюза не должны сводиться к теме Украины
В Петербурге хирурги удалили младенцу опухоль размером больше сердца
В Костроме ребенок застрял между прутьями на детской площадке
Дмитрий Губерниев назвал себя «стопроцентным маменькиным сынком»
В Сургуте врачи скорой помощи нашли замерзшего пятилетнего ребенка в луже
Крикунов заявил, что его удивляет игра «Ак Барса» в финале плей-офф КХЛ с ЦСКА
РКН хочет использовать искусственный интеллект для борьбы с дезинформацией в интернете
Марочко сообщил, что ВСУ оборудуют понтонные переправы на Краснолиманском направлении
Певец IVAN в костюме Гусеницы покинул шоу «Маска» в шаге от финала
CNN: поставка всех обещанных Украине танков не окажет немедленного влияния на конфликт
Власти Севастополя сообщили о возобновлении движения морского пассажирского транспорта
Матч Первой лиги завершился массовой дракой футболистов на поле
NBC: около 70% республиканцев поддерживают кандидатуру Трампа, несмотря на обвинения
Военная автоинспекция проверяет исправность транспорта на дорогах в зоне СВО на Украине
Военный эксперт Марочко заявил, что Киев потерял за неделю 4 тысячи солдат убитыми
Все новости
Тест: угадайте необычное растение по фото листьев
Проверьте свои знания ботаники
«Помочь Украине выстоять и не дать России победить». Что еще сказал Макрон
Макрон пообещал сделать все, чтобы украинский конфликт не расширился на Европу
«Связанные насмерть»: откровенная адаптация хоррора Кроненберга о двух опасных близняшках
Рецензия на сериал «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс
«Лодку захватили пираты». В Красном море пропала с радаров яхта с россиянами на борту
В Красном море разыскивают прогулочное судно с тремя россиянами на борту
«Если погода изменится». В Эстонии оценили сроки начала контрнаступления ВСУ
Министр обороны Эстонии Певкур считает, что украинскому контрнаступлению мешают дожди
Депутат Госдумы и миллиардер из списка Forbes. Умер Николай Борцов
Входивший в рейтинг Forbes депутат Госдумы Николай Борцов скончался на 78-м году жизни
Первый юбилей принца Луи Уэльского
NI: США должны пересмотреть траты на Украину из-за слов Макрона о Китае и Тайване
По мнению авторов, Франция оставляет США «наедине с Китаем»
«Холодный душ для Запада». Посол Китая рассказал французам о российском Крыме
Страны Балтии, Франция и Украина выразили возмущение после слов посла КНР о Крыме
«Выезд из посольства — очень рискованный шаг». Что происходит с россиянами в Судане
Посол России Черновол заявил, что боестолкновения не дают забрать россиян из церкви в Хартуме
Военная операция на Украине. День 424-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 424-й день
«Сделала в клинике грудь и губы, теперь муж не хочет со мной секса»
Парикмахер из Мытищ – о любви мужчин к натуральной красоте
«Убийца» Samsung Galaxy Fold за 100 тысяч: стоит ли своих денег складной флагман Tecno
Обзор складного смартфона Tecno Phantom V Fold за 110 тысяч рублей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях