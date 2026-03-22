В Иране заявили о перехвате истребителя F-15

Иранская армия перехватила истребитель F-15 в ходе вооруженного конфликта с США и Израилем. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана (IRIB) со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Несколько часов назад истребитель F-15 противника был перехвачен у южного побережья страны в районе острова Ормуз», — говорится в публикации.

Отмечается, что после этого по самолету был нанесен удар при помощи ракеты «земля-воздух» комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Ирана. По данным КСИР, информация о судьбе истребителя уточняется.

На днях иранская противовоздушная оборона смогла поразить американский F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик, который еле смог дотянуть до базы. Исламской Республике удалось это, несмотря на то, что США имеют тотальное господство в воздухе и уничтожили бесчисленное множество иранских зенитных ракет. О том, что значит иранский успех и почему «стелс» не значит «невидимый», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее КСИР заявил, что средства ПВО сбили израильский F-16 в небе над Ираном.