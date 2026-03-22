Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Иране заявили о перехвате истребителя F-15

IRIB: Иран перехватил истребитель F-15 в районе острова Ормуз
Shutterstock

Иранская армия перехватила истребитель F-15 в ходе вооруженного конфликта с США и Израилем. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана (IRIB) со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Несколько часов назад истребитель F-15 противника был перехвачен у южного побережья страны в районе острова Ормуз», — говорится в публикации.

Отмечается, что после этого по самолету был нанесен удар при помощи ракеты «земля-воздух» комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Ирана. По данным КСИР, информация о судьбе истребителя уточняется.

На днях иранская противовоздушная оборона смогла поразить американский F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик, который еле смог дотянуть до базы. Исламской Республике удалось это, несмотря на то, что США имеют тотальное господство в воздухе и уничтожили бесчисленное множество иранских зенитных ракет. О том, что значит иранский успех и почему «стелс» не значит «невидимый», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее КСИР заявил, что средства ПВО сбили израильский F-16 в небе над Ираном.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!