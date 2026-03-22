Стало известно, что Лондон находится в зоне досягаемости иранских ракет

Ракеты, имеющиеся у Тегерана, способны долететь до Лондона. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

«Если эти пусковые установки развернуть на 180 градусов, Лондон мог бы оказаться в зоне досягаемости [иранских ракет]. <...> Наше воздушное пространство практически полностью беззащитно», — говорится в статье.

21 марта Вооруженные силы Ирана выпустили две баллистические ракеты в направлении британо-американской базы на острове Диего-Гарсия. Последний расположен в Индийском океане.

Позднее ситуацию прокомментировал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Он написал в социальной сети X, что удар по базе на острове Диего-Гарсия стал сигналом для Европы. Иран продемонстрировал, что обладает гораздо более мощным ракетным потенциалом, чем предполагалось. Осуществленная им атака говорит о том, что Европе также может оказаться в пределах досягаемости. На этом фоне эксперт призвал к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и его урегулированию дипломатическим путем.

Ранее министерство обороны Великобритании осудило «безрассудные атаки» Ирана.