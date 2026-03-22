Не только «Блондинка в законе»: лучшие роли Риз Уизерспун

Американская актриса Риз Уизерспун родилась 22 марта 1976 года в Новом Орлеане. В семь лет она впервые оказалась перед камерой — снялась в рекламе цветочного магазина, в 11 — выиграла конкурс талантов среди школьников десяти штатов, а в 14 — сыграла первую большую роль в полнометражном фильме.

К началу нулевых Уизерспун стала одной из самых узнаваемых актрис Голливуда и получила свои первые престижные кинонаграды — «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Сегодня в ее фильмографии более 60 киноработ, а в личном портфеле — собственная продюсерская компания, книжный клуб и бренд модной одежды. В честь 50-летия Риз Уизерспун «Газета.Ru» вспоминает лучшие фильмы и сериалы с ее участием.