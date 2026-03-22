Уехавшая из РФ телеведущая придумала, как заработать на россиянах

Телеведущая Ольга Шелест придумала новый способ заработка в России, которую покинула после начала специальной военной операции (СВО). По данным Telegram-канала Mash, она проводит онлайн-корпоративы из студии в США.

Как стало известно журналистам, телеведущая предлагает выступление в двух форматах. Первый — когда гости собираются в определенном месте и смотрят на Шелест на большом экране. Второй — к эфиру подключаются более десяти тысяч человек из разных стран и смотрят шоу с участием ведущей, не выходя из дома.

За живое выступление Шелест берет около $20 тысяч (1,8 млн рублей). Однако этот ценник действуют для клиентов из Казахстана, ОАЭ, Испании и Кипра. Если заказ поступает из России, то цена возрастает на $100 тысяч (8,4 млн рублей), пишет Mash.

Требования к организации выступления у Шелест тоже разные. Для онлайн-формата у ведущей почти нет особых пожеланий. Что касается живого концерта, то здесь она просит оплатить перелет бизнес-класса, индивидуальный трансфер, проживание в отелях не ниже пяти звезд и полный комплекс сервисных услуг, отмечается в публикации.

Весной 2022 года стало известно, что Шелест вместе с мужем и двумя дочерьми переехала жить в США. Тогда же она уволилась из всех телепроектов в России, в которых была задействована. Знаменитость не делала никаких заявлений относительно своей позиции по спецоперации на Украине, но стала реже вести соцсети, не делясь подробностями своей жизни в эмиграции.

