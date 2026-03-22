«Спартак» и «Оренбург» объявили составы на матч РПЛ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Спартак» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Оренбург» и московский «Спартак» назвали стартовые составы на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Пуэбла, Аванесян, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Джику, Ву, Зобнин, Жедсон, Умяров, Литвинов, Барко, Маркиньос, Гарсия.

Встреча состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Рафаэль Шафеев.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на шестой строчке, имея в активе 35 баллов. Оренбургская команда расположилась в зоне вылета — на 15-й позиции, набрав 18 очков. Лидирует в РПЛ «Краснодар», который после 22-х туров имеет в своем активе 49 баллов.

В следующем туре РПЛ, который будет сыгран уже после паузы на матчи сборных, «Спартак» 5 апреля на своем стадионе примет московский «Локомотив», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Оренбург» на день раньше сыграет на выезде с московским «Динамо», матч начнется в 17:30 мск.

Ранее комментатор «Матч ТВ» словами из басни Крылова описал ситуацию в «Спартаке».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
