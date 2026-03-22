«Спартак» и «Оренбург» объявили составы на матч РПЛ

«Оренбург» и московский «Спартак» назвали стартовые составы на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Пуэбла, Аванесян, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Джику, Ву, Зобнин, Жедсон, Умяров, Литвинов, Барко, Маркиньос, Гарсия.

Встреча состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Рафаэль Шафеев.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на шестой строчке, имея в активе 35 баллов. Оренбургская команда расположилась в зоне вылета — на 15-й позиции, набрав 18 очков. Лидирует в РПЛ «Краснодар», который после 22-х туров имеет в своем активе 49 баллов.

В следующем туре РПЛ, который будет сыгран уже после паузы на матчи сборных, «Спартак» 5 апреля на своем стадионе примет московский «Локомотив», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Оренбург» на день раньше сыграет на выезде с московским «Динамо», матч начнется в 17:30 мск.

