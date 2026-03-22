Маргарита Симоньян сообщила о неизлечимой болезни своего ребенка

Симоньян рассказала, что ее ребенок тяжело и неизлечимо болен
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что один из ее детей от режиссера Тиграна Кеосаяна серьезно болен. Подробностями из личной жизни она поделилась в интервью Борису Корчевникову для информационной службы «Вести».

Симоньян раскрыла, что о болезни ребенка стало известно, когда Кеосаян впал в кому. По словам журналистки, это стало причиной, по которой она покинула палату мужа.

«Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить», — поделилась она.

Симоньян призналась, что ей до сих пор тяжело об этом говорить. Она назвала происходящее катастрофой. Диагноз ребенка Симоньян раскрывать не стала.

В сентябре прошлого года Маргарита Симоньян сообщила, что проходит лечение от онкологического заболевания. В январе этого года в Telegram-канале она опубликовала фото с бритой головой, призвав подписчиков «ничего не бояться».

26 сентября 2025 года семья Маргариты Симоньян пережила еще одно потрясение — после девяти месяцев комы не стало ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Симоньян сообщила, что супруг долгое время испытывал проблемы с сердцем и перенес два инфаркта.

Ранее Симоньян рассказала, как проходит лечение от рака.

 
Кинопремьеры апреля-2026: Зендея выходит замуж за Паттинсона, а Серебряков и Деревянко ищут кровожадного зайца
