Россиянин помогал знакомой с переездом и украл телевизор

В Самарской области мужчина помог знакомой с переездом и ограбил ее

В Самарской области суд приговорил местного жителя к двум годам принудительных работ за кражу телевизора у знакомой, которой он помогал с переездом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

По данным суда, мужчина пришел в гости к знакомой, которая собирала вещи для переезда. Женщина попросила его помочь донести телевизор до подъезда. Злоумышленник скрылся с техникой. Ущерб хозяйка оценила в 10 тысяч рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигурант получил два года принудительных работ.

