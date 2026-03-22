Россиянин помогал знакомой с переездом и украл телевизор

В Самарской области суд приговорил местного жителя к двум годам принудительных работ за кражу телевизора у знакомой, которой он помогал с переездом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
По данным суда, мужчина пришел в гости к знакомой, которая собирала вещи для переезда. Женщина попросила его помочь донести телевизор до подъезда. Злоумышленник скрылся с техникой. Ущерб хозяйка оценила в 10 тысяч рублей.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигурант получил два года принудительных работ.
До этого в Чите грабитель выхватил у продавца лоток с украшениями на 1 млн рублей. Оперативники быстро установили личность подозреваемого — им оказался житель Сретенского района, не имеющий постоянного жилья и работы. Его задержали на улице, когда он садился в такси. Возбуждено уголовное дело о грабеже в особо крупном размере.
Ранее водитель украл на работе 17 тонн бензина и продал его друзьям со скидкой.