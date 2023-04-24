В Подмосковье упал дрон-камикадзе. Его нашла женщина, хоронившая котенка

В Подмосковье упал начиненный 17 кг взрывчатки украинский беспилотник UJ-22 Airborn — у него закончилось топливо в баке, передает Telegram-канал Shot. По его данным, внутри летательного аппарата находилось 30 брикетов с пластичным взрывчатым веществом. БПЛА обнаружила местная жительница, которая утром 23 апреля пошла в лес хоронить своего умершего котенка. Она решила, что это чья-то игрушка, и не стала сообщать о находке в полицию.

В Московской области в районе города Ногинска упал беспилотник, начиненный взрывчаткой. Его обнаружили накануне утром в лесополосе недалеко от садового товарищества в Богородском округе, передает ТАСС в понедельник, 24 апреля, со ссылкой на источники в силовых структурах.

«В Богородском округе недалеко от СНТ «Заря» обнаружен упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, летательный аппарат был разломан пополам. «Беспилотник забрали на экспертизу, в ходе которой будут установлены те, кто его запустил, и то, куда он летел», — отметил он.

«Чья-то игрушка»

По информации Telegram-канала Baza, беспилотник обнаружила местная жительница, которая утром 23 апреля пошла в лес хоронить своего умершего котенка.

«На обратном пути она и натолкнулась на летательный аппарат. При этом 35-летняя женщина испугалась вызывать полицию (она подумала, что ее могут оштрафовать за то, что она ходила в лес и хоронила там животное).

Кроме того, она решила, что это «чья-то игрушка» и просто скинула фотографии дрона в чат садового товарищества. Уже только спустя два часа один из участников чата позвонил полицейским», — говорится в публикации.

«30 брикетов со взрывчатым веществом»

Как утверждает источник Telegram-канал Shot, упавшим беспилотником оказался украинский дрон-камикадзе с 17 кг взрывчатки.

«Упавшим аппаратом оказался UJ-22 Airborn украинского производства, у него закончилось топливо в баке.

Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 г со штатным боеприпасом США — пластичным взрывчатым веществом С-4», — следует из текста.

Отмечается, что ранее такой беспилотник упал под Коломной. Его максимальная дальность полета — 800 км, скорость — порядка 130-140 км/ч, минимальная высота полета — 50 м.

«Максимум такая машина может поднять порядка 15-20 кг. Это 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7», — пишет издание.

«Очень странная деталь»

При этом Baza выяснила, что в районе падения беспилотника в Подмосковье пострадал один автомобиль, в который «влетела очень странная деталь». Инцидент произошел 22 апреля — за день до обнаружения БПЛА.

«Деталь прилетела в машину в районе поселка имени Воровского — там же, где обнаружили упавший беспилотник UJ-22 Airborn с 17 кг взрывчатки», — уточняется в сообщении.

Позднее Shot назвал данные о связи повреждения автомобиля с падением беспилотника фейком. По данным канала, деталь действительно упала на автомобиль, но это произошло год назад.

Ранее модернизированный дрон-разведчик обнаружили недалеко от аэродрома Кубинка в Московской области. К квадрокоптеру были прикреплены мощная камера и аккумуляторы повышенной емкости, но боевой нагрузки на нем не было, передает Telegram-канал 112.

Еще один беспилотник упал примерно в 10 м от забора газовой компрессорной станции «Воскресенск» в Коломенском районе. Работа газовых сетей не была нарушена. Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьев утверждал, что целью этого дрона мог быть объект гражданской инфраструктуры, но он не пострадал.